Ciao Gianfranco, sulle ali… di un cigno verde e con tanto amore per Matera

Ci ha lasciati in un giorno bisesto, il 29 di febbraio, che alcuni ritengono -con l’inevitabile rima- che sia funesto. E la scomparsa di Gianfranco Fragasso lo è, per i tanti amici, a cominciare da quelli di Legambiente, che ancora sono increduli. Lo avevamo incontrato la scorsa estate in via Santa Cesarea, dove abitava con la moglie Lucia, e in quella occasione non potemmo fare a meno di parlare di ”La Vaglia”, la cattedrale del rupestre, in attesa di un progetto e di una gestione che la potesse riportare alla piena fruibilità e all’antico splendore. E Gianfranco , medico odontoiatra, con tanta passione e militanza politica, frutto di un impegno sincero, che non ha mai messo da parte esperienze passate, ricordava con amarezza quanta energia vi aveva profuso. Per trovare una soluzione , tra pubblico e privato, che richiedeva buon senso e tanto amore per Matera. E lui, che aveva guidato l’assessorato alla cultura durante l’Amministrazione guidata da Mario Manfredi, scuoteva la testa.” Non è possibile che si lasci andare così un bene – diceva – che è di tutti, di Matera, della sua storia che è quella dell’Umanità”. Come non dargli torto, visto che si continua a masticare amaro anche per altre situazioni. Scuoteva la testa per quanto non si era fatto per evitare lo ‘scempio’ progettuale di Murgia Timone. E lì veniva fuori, dopo l’ennesima sigaretta, quella voglia di scendere in campo che aveva animato il suo impegno. Non si era mai risparmiato per acquisire al patrimonio pubblico, oltre a La Vaglia e le pertinenze, Masseria Radogna, Iazzo Gattini nel Parco delle chiese rupestri. Gianfranco è stato un ambientalista ”militante” come volontario di Protezione civile,sempre pronto alla riflessione nell’alimentare il dibattito in quella ”Università Verde” che ha portato a Matera tanti nomi della cultura della sostenibilità, come Giorgio Nebbia e altri. Era, nonostante fosse corpulento, in perfetta sincronia con le ali del cigno verde e nelle campagne dedicate. Come quelle di Salvalarte, che lo avevano visto particolarmente impegnato, tanto da riuscire a ottenere un piccolo finanziamento per la chiesa di San Pietro Barisano dalla ministra alla cultura Giovanna Melandri. Gianfranco aveva un pregio : credeva, senza risparmiarsi, in tutto quello che faceva, per Matera, per l’ambiente, la cultura, per una politica del buon senso che in giro scarseggia, purtroppo. E’ la sua eredità. Non dimentichiamola e non dimentichiamolo, anche dopo l’ultimo saluto presso la sala del commiato Giasi in via Lucana e domani, 1 marzo, alle 15.30, per i funerali presso la chiesa di San Giovanni Battista.