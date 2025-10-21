Choco Italia fa tappa a Matera

Saranno 6 le regioni italiane protagoniste della tappa lucana di Choco Italia, in programma da giovedì 23 a domenica 26 ottobre.

Location d’eccezione sarà Piazza San Francesco, nel centro storico dell’affascinante città di Matera, con il consueto ed ininterrotto orario di apertura che andrà dalle ore 10 a mezzanotte.

Questo quarto appuntamento di stagione si caratterizzerà non soltanto per le tante eccellenze dolciarie artigianali, ma anche per una serie di eventi ed attività collaterali pensate specificatamente per le famiglie e i turisti che animano la città in tutte le stagioni.

La fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze tipiche italiane, ad ingresso libero e gratuito, è firmata dall’Associazione Italia Eventi, gode del patrocinio del Comune di Matera, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Torniamo a Matera dopo aver vinto il Bando dedicato agli eventi ed ai mercatini, ne siamo molto orgogliosi. Lavoriamo da tanti anni nell’organizzazione di eventi, avendo alle spalle una squadra professionale e ben rodata che ama interagire con i territori in cui arriva. Il nostro tour itinerante si è già fermato nelle più belle città del centro sud Italia e nelle migliori località turistiche e balneari, raccontando i nostri artigiani e le nostre prelibatezze. Sono i particolari a fare la differenza e noi amiamo prendercene cura, realizzando una manifestazione inclusiva che unisce il divertimento alla buona informazione in termini di spesa ed alimentazione sana e sostenibile. Ci tengo molto a ringraziare per la disponibilità il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore al turismo e agli eventi Simona Orsi”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Dal 2021 Choco Italia ha collezionato centinaia di tappe, tra le quali vi sono state Roma, Frascati, Ciampino, Ladispoli, Fiumicino, Tivoli, Campobasso, Potenza, Gragnano, Pompei, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Cava de’Tirreni e Alberobello.

Il programma di Choco Italia a Matera

Dolcezze, tipicità, ma anche occasioni di divertimento adatte a tutta la famiglia.

Venerdì 24 ottobre, alle ore 19:30, artisti di strada distribuiranno meraviglia e risate. Protagonisti di un vero e proprio Fire Show, a cura di Namas, saranno gli sputafuoco sui trampoli. Sabato 25 ottobre, alle ore 19:30, terrà banco un coinvolgente spettacolo musicale itinerante di una Street Band, a cura di Stella Band.

Chiusura in musica domenica 26 ottobre, alle ore 19:30, con il concerto di musica popolare a cura di La bonn d’Ergghiò.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

L’iniziativa “La Sana Merenda” rappresenta l’impegno di Choco Italia con il mondo della solidarietà ed alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione. Attraverso la degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP sarà possibile sostenere le associazioni locali ed i loro progetti.

I prodotti di Choco Italia

Saranno sei le regioni italiane protagoniste del mercatino di Choco Italia a Matera, tra cui proprio la Basilicata. Dalla grande tradizione del Piemonte arriverà una cioccolateria tradizionale, dall’Umbria – invece – l’azienda perugina che proporrà dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti. Sarà il Molise a proporre il cioccolato senza glutine, senza lattosio e – novità di quest’anno – i cioccolatini al latte di bufala. Dalla Campania giungeranno dolci della tradizione, tanto miele biologico in diverse tipologie e specialità al miele. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate, così come i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Dall’Agro nocerino sarnese un’antica dolceria porterà con sé biscotti, torroni e cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni, mentre da Portici tanti gusti di buon cioccolato artigianale. A divertire i più piccini tanti marshmallow, in vari gusti e tipologie, di un’azienda dolciaria artigianale napoletana. Irpini, invece, i tanti torroni tipici, disponibili in più gusti ed anche morbidi. Prodotta in Calabria la liquirizia e i tanti prodotti che ne derivano, tra cui liquori e caramelle.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dal 30 ottobre al 2 novembre a Salerno

Dal 7 al 9 novembre a Tivoli (RM)

Dal 13 al 16 novembre ad Orvieto (TR)

Dal 20 al 23 novembre a San Benedetto del Tronto (AP)

Dal 28 al 30 novembre a Cava de’ Tirreni (SA)