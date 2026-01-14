Chiusura ”Galactica” a Ginosa con l’anima “Rockets” Fabrice Quagliotti per la mostra di Dell’Osso

Mezzo secolo buono dalla comparsa di quel gruppo rock francese che usava distorsori, sintetizzatori e che si presentava sul palco in tenuta siderale d’argento, capo compreso, e sparava migliaia di watt sulle rotte di ”Galactica” (il mome di un pezzo dance di successo) per ritornare di nuovo su un’altra strada. Era on the road again, altro brano di punta, con Future Woman, Space Rock, One More Mission, Electric Delight che sono rimasti negli annali della musica di ricerca, elettronica, metallica come Fabrice Quagliotti, leader di quel gruppo, sempre sulla breccia e che domenica 18 gennaio sarà a Ginosa (Taranto) per la chiusura della mostra dell’artista Domenico Dell’Osso ” Once Upon a Time there was the word”- Un evento che ha legato arte,scienza e suono – come l’ha descritta Domenico- in un viaggio cosmico tra umanità e universo” . Naturalmente la mostra è una tappa di un percorso ”cosmico”che porterà ad altri progetti e relazioni, come accadrà con la presenza di Franz Quagliotti e per i fans che potranno portare manifesti, dischi sull’epopea ”Rockets” da autografare. Naturalmente se vi presentate in abbigliamento siderale siete i benvenuti. Non sappiamo se Fabrice il padrone di casa faranno altrettanto, ma sarà un evento galattico: da Ginosa alla Luna a Venere e ritorno. A come Amore, arte, amicizia, armonia dell’Universo



COMUNICATO STAMPA

Fabrice Quagliotti dei (Rockets) a Ginosa per chiusura della mostra di Domenico Dell’Osso – Once Upon a Time There Was the World – Domenica 18 gennaio

Presso: MuPa

Via Giunchiglie, 10 – Ginosa (TA)

Finissage: 18 Gennaio 2026, ore 19.00

Domenica 18 gennaio si conclude la tappa di Ginosa della mostra Once Upon a Time There Was the World, un progetto espositivo che intreccia arte, scienza e suono in un viaggio cosmico tra umanità e universo.

In queste settimane la mostra ha accompagnato migliaia di visitatori, arrivati da paesi, città e regioni diverse del sud Italia e, in alcuni casi, anche da molto lontano, coinvolgendoli in un percorso fatto di arte, luce, suono ed emozioni condivise.



Per l’occasione, l’artista Domenico Dell’Osso invita tutti coloro che hanno già visitato la mostra, e chi desidera farlo per l’ultima volta, a tornare per salutarsi, rivivere insieme le emozioni provate e chiudere questo percorso nel modo più autentico possibile: insieme.

Ospite d’eccezione della giornata conclusiva sarà Fabrice Quagliotti, Leader e cuore storico dei Rockets, autore delle musiche originali che hanno accompagnato e attraversato l’intera mostra. Su progetto di Dell’Osso, le sue composizioni hanno dato voce alle opere, aiutando ulteriormente il pubblico a sognare, rallentare il tempo e immergersi in un’esperienza profonda e collettiva.

La presenza di Fabrice non rappresenta soltanto la chiusura di un evento, ma un ringraziamento vivo e condiviso al pubblico che ha attraversato e vissuto questo immenso viaggio interiore e collettivo, un’esperienza a contatto con l’universo e con il tempo eterno.



Invito speciale al pubblico

Tutti coloro che possiedono vinili, CD o vecchie audiocassette dei Rockets, così come chi ha acquistato il catalogo della mostra, sono invitati a portarli con sé: durante la giornata sarà possibile farli autografare da Fabrice Quagliotti, trasformando questo momento finale in un ricordo personale e duraturo.

La chiusura della mostra a Ginosa non è un addio, ma la conclusione di una tappa.

Once Upon a Time There Was the World è un progetto di Domenico Dell’Osso e il viaggio continua: per l’artista e per Fabrice Quagliotti, con le sue musiche, il percorso proseguirà in nuovi luoghi, incontrando nuove persone e nuove comunità.

Domenica 18 gennaio

Once Upon a Time There Was the World

Evento conclusivo – ingresso libero