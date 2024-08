Chitarre portoghesi nel concerto in Abbazia

Merito del Lams e, in particolare del maestro Giovanni Pompeo, se gli scambi internazionali tra musicisti trovano nell’Abbaszia di san Michele Arcangelo a Montescaglioso ( Matera) il luogo ideale per apprezzare sonorità che legano tradizione e innovazione. Il concerto di sabato 24, alle 21.00, con il quartetto di chitarre ” Concordis” ne è la conferma. E per Montescaglioso ” città della musica” è un’altra opportunità per intensificare un lavoro di rete, di scambio di esperienze, che guarda lontano.

*Lusitanias*

Concerto del *Quarteto de Guitarras CONCORDIS (Portogallo)*

*24 agosto 2024 – Ore 21*

*Abbazia di San Michele Arcangelo, Montescaglioso* (MT)

Il concerto, organizzato dal Lams e inserito nella programmazione del Comune di Montescaglioso, ospiterà il quartetto di chitarristi portoghesi, composto da Eudoro Grade, Manuel Toucinho, Jorge Pires e Pedro Rufino con un programma che metterà in risalto brani tratti dal repertorio della musica portoghese oltre che alle classiche composizioni originali per questo ensemble.