Chiara, fresca e dolce acqua… Convegno Lions a Matera

L’argomento è di quelli che pone tanti interrogativi, proposte (purtroppo rimaste sulla carta) e un invito a quanti si occupano dell’oro bianco (l’acqua) a considerarla come un bene prezioso,insieme alla natura della quale è linfa vitale. E quando l’acqua scarseggia o si spreca si ricomincia con appelli, campagne di sensibilizzazione finchè l’allarme cessa. A parlarne, insieme ai territori, sono i Lions di Matera e Potenza con una iniziativa in programma nella Città dei Sassi sabato 30 maggio sul tema ””Tutela dell’Acqua, dell’Ambiente e dei Territori come beni preziosi” e lo sono. E’ l’occasione , citazione dei versi petrarcheschi a parte, è l’occasione per un bilancio di quello che è stato fatto, è rimasto nei cassetti, si può e si deve fare per evitare sprechi e degrado. Tutto ha un costo per gestire, manutenere invasi,impianti idrici e territori ed evitare degrado e costi aggiuntivi. Servono programmazione, buon senso e buona politica, fondamentali in una regione da sempre sulle stampelle a causa del dissesto idrogeologico. Dai Lions, prendendo in prestito il loro simbolo, il ruggito a darsi una mossa…



Comunicato stampa

“Tutela dell’Acqua, dell’Ambiente e dei Territori come beni preziosi”

Progetto Lions Distretto 108Ya

Cura dell’Ambiente, Tutela dell’Acqua “Bene prezioso”, Dono dell’acqua a chi soffre la sete

Sala Consiliare Provincia – Matera 30 maggio 2026

Sabato 30 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13:00, presso la Sala Consiliare della Provincia in via Ridola, 60 di Matera, il Lions Club Matera Host, in collaborazione con il Lions Club Potenza Duomo, ha organizzato un convegno sul tema “Tutela dell’Acqua, dell’Ambiente e dei Territori come beni preziosi”.

Porteranno i saluti istituzionali il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti.

Presenteranno l’evento la Presidente del Club Lions Matera Host Francesca Lacalamita, la Presidente del Club Lions Potenza Duomo Ivana Grillo ed il Responsabile regionale del service “Cura dell’Ambiente, Tutela dell’Acqua Bene prezioso, Dono dell’acqua a chi soffre la sete” Nico Passantini del Club Lions Potenza Duomo. Porteranno i saluti la Presidente dell’Inner Whell Club Matera di Matera Carf Brunella Massenzio e la Prof.ssa Arcangela Paolicelli Dirigente Scolastico I.C. “Semeria-Minozzi-Festa”.



Interverranno il Prof. Ing. Salvatore Manfreda Docente dell’Università degli Studi di Napoli, il Prof. Ing. Silvano Dal Sasso Docente dell’Università degli Studi di Basilicata, il Prof. Dr. Maurizio Lazzari ricercatore del CNR ISPC, il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico Avv. Gianmarco Blasi, l’ing. Luigi Amarena già Direttore EIPLI, il Dott. Mario Focaccia già Direttore Consorzio di Bonifica della Basilicata, la Prof.ssa Silvia Palumbo Referente Scolastica del progetto “Le vie dell’Acqua”, realizzato in collaborazione con l’Inner Wheel Club di Matera.

Modererà l’evento l’Ing. Lorenzo D’Anisi.

Il convegno affronterà diversi temi che hanno a che fare con la tutela dell’acqua e la cura dell’ambiente, visto che si parlerà dello stato delle risorse idriche, delle infrastrutture per la distribuzione dell’acqua – dalla loro costruzione fino ad oggi e della loro condizione attuale – con un occhio anche al rischio di dissesto idrogeologico e addirittura di esondazioni nei Sassi di Matera. Verrà anche proposto ai partecipanti uno studio per la valorizzazione dei sistemi fluviali lucani mediante la realizzazione di parchi fluviali, una vera novità nel panorama delle possibili attività di sviluppo sostenibile.

Matera, 26 maggio 2026 Domenico Infante Addetto stampa Lions