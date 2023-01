Chi rapì e perché il piccolo Nicola? Giallo Sassi riapre il caso

Negli anni Trenta quel caso fece scalpore e destò non poche perplessità. Fu il rapimento del giovane Nicola Cappelluti, nipote del noto imprenditore pugliese del settore laterizio Gioacchino, che a Matera si segnalò per lungimiranza e anche impegno politico. I particolari di quella vicenda a lieto fine non furono mai chiariti, ma puntualmente riportati nei lavori di storici locali o di appassionati. A provarci, ancora una volta, ma con un gioco di ruolo gli animatori dell’associazione Giallo Sassi che l’11 febbraio danno appuntamento- a quanti vorranno provarci- al ristorante Le Dodici Lune con ‘’ il caso Cappelluti’’. Siamo in pieno Carnevale, come accadde per quella famiglia di imprenditori tormentata da un cruccio su quanto accaduto sei anni prima. Qualcuno, chissà, proverà a trovare una risposta. Ma prima occorrerà iscriversi. C’è tempo fino al 3 febbraio…



IL COMUNICATO STAMPA

Torna l’11 Febbraio il Gioco di Ruolo “Il Caso Cappelluti”

A grande richiesta rivivremo l’aperitivo più esclusivo della borghesia materana degli anni ’30, dove torneremo a interrogarci su un giallo irrisolto…

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/giallolarp

L’Evento

Marzo 1936, in casa Cappelluti si festeggia il Carnevale, ma qualcosa adombra ancora la gioia della famiglia di imprenditori. Sei anni prima, qualcuno aveva rapito Nicola, nipote del patriarca. Il giovane aveva riabbracciato i suoi cari, ma sulla vicenda non è mai stata fatta luce. I partecipanti vestono in prima persona i panni dei protagonisti coinvolti e, interagendo tra loro, fanno rivivere la storia.

Il Format: il Gioco di Ruolo dal Vivo

Nei giochi di ruolo dal vivo (GRV), in inglese LARP (Live Action Role-Playing), i partecipanti interpretano fisicamente un personaggio che agisce e interagisce con altri personaggi in uno spazio reale. Per meglio immedesimarsi, spesso i giocatori fanno ricorso a costumi, equipaggiamenti e scenografie a tema con l’ambientazione storica del gioco. Non è prevista la presenza di un pubblico: tutti sono partecipanti attivi e, con le loro scelte, influenzano le situazioni e il finale stesso del gioco… per saperne di più:

COSA È UN GIOCO DI RUOLO

NOTE TECNICHE LARP “IL CASO CAPPELLUTI”

Iscrivimi al LARP “Il Caso Cappelluti”

Dettagli e Prenotazione

DURATA: 3 Ore circa

PARTECIPANTI: Max 30

ETÀ MINIMA: 16 Anni

LOCATION: Residence “Le Dodici Lune” – Via S. Giacomo, 27 (Sasso Caveoso) – Matera [Mappa: http://bit.ly/le-dodici-lune]

QUANDO: Sabato 11 Febbraio 2023

★ TURNO UNICO: ORE 20:00

INFO COSTI E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/giallolarp

SCADENZA ISCRIZIONI: Venerdì 03 Febbraio 2023

INFO LINE: 371 145 0952

Iscrivimi al LARP “Il Caso Cappelluti”