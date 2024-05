Che voce! E tanti successi a Laterza per il ‘Negro Bianco” Fausto Leali

A ottobre Fausto, come lo chiamano a gran voce in tanti, compirà 80 anni e la sua voce blues, soul, graffiante… del Bronx, che ha resto omaggio al grande Jackson Brown, è rimasta immutata. E il pubblico accorso a Laterza (Taranto), per la festa patronale in onore di Maria Santissima Mater Domini, ne ha accompagnato tonalità e movenze con un coro da stadio. Fans provenienti anche da altri centri, come Giuseppe Paradiso di Matera, in completa tenuta blues…che lo ha chiamato dicendo chi era : Joseph Paradise,nome d’arte, cantante e batterista. E ne è nato un piccolo dialogo, che ha richiamato la presenza di altri fans…anche da Brescia.



E’ stato il ”La” per scaldare la voce, per presentare la band di tutti pugliesi, anche di adozione come Fausto, e poi un tuffo nel vasto repertorio di oltre mezzo secolo di successi, vittore sanremesi compresi. Così con una scaletta, cantata all’unisono con il pubblico, Fausto ha proposto, tra gli altri ” A chi, Deborah, Angeli negri, Un’ora fa, Io camminerò, Io amo, Mi manchi ,Malafemmena, con un omaggio a Totò. Non poteva non dimenticare i duetti, tratti per esempio dal long playing “Non solo Leali” del 2016 con i dieci pezzi eseguiti con Francesco De Gregori, Enrico Ruggieri, Renzo Arbore, Claudio Baglioni, Alex Britti, Clementino, , Tony Hadley, Massimo Ranieri, e Umberto Tozzi[. E da quella raccolta Fausto ha eseguito “Sempre e per sempre”, cantato con Francesco De Gregori , Gianna (dedicata a Rino Gaetano), cantato con Enrico Ruggeri. E la band non è stata da meno, con una fase di assoli, che ha spaziato tra blues e rock.



Apprezzati anche i duetti con la moglie( la terza, proprio come il comune laertino) Germana Schena fino al coinvolgente successo internazionale ” Io che non vivo senza te” del grande Pino Donaggio. Niente bis, ma i ringraziamenti del comitato organizzatore, che è salito due volte sul palco (uno per l’immancabile selfie ricordo) e un arrivederci, da un pugliese, da un meridionale di adozione.



Del resto è un ”negro bianco” che continua ad abbeverarsi alle fonti del blues…Fans ultracontenti , Fausto Leali sarà a Pignola (Potenza) il 24 maGGIO, e in tour per altri voci e leggende da seguire: Raf per i 40 anni di ‘Self control” a Gioia del Colle il 25 maggio, in piazza Plebiscito , per la festa di San Filippo Neri e Michele Zarrillo il 27 maggio a Gravina in Puglia per la festa del Santissimo Crocifisso. Puglia in festa…