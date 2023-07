Che settimana: Morandi, Tananai e Articolo 31 sul palco del Sonic Park Matera

Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età alla Cava del Sole per il cartellone di qualià del Sonic Park Matera, che continua a raccogliere consensi per le proposte che si avvicendano periodicamente sul palco di un luogo unico per le suggestioni che desta tra quanti si esibiscono e per il pubblico che si diverte. Tanta buona musica, scenografia e servizi di accoglienza e ristoro che evidenziano l’ottimo grado organizzativo, messo in campo per la seconda stagione.Così dopo il concerto di Nick Mason( ex Pynk Floyd) e la volt di tre serate al top con Giann Morandi(25 luglio) Tananai (28 luglio) e gli Articolo 31 (30 luglio): Da non perdere.Passa parola.

LA NOTA DI PRESENTAZIONE DEI TRE PROSSIMI CONCERTI

DAL 15 al 30 luglio



LA SECONDA EDIZIONE

alla Cava del Sole David Sassoli

C’è entusiasmo per la seconda edizione di Sonic Park Matera.

ll festival organizzato da AC Phoenix e Fondazione Reverse Con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera insieme alla Regione Basilicata negli spazi unici della Cava del Sole “David Sassoli” di Matera arriva alla terza settimana di programmazione con energia e soddisfazione. Tanto pubblico in arrivo non solo dalla Basilicata, ma anche dalle regioni vicine e da tutto il paese, concerti di grande musica, organizzazione in piena efficienza sono gli ingredienti di un successo che si annuncia pieno.

Dopo il sold out per SFERA EBBASTA e la classe del batterista dei Pink Floyd NICK MASON con la sua super band la terza settimana di programmazione si apre l’inesauribile energia del grande GIANNI MORANDI che insieme a una superband di 13 elementi arriva a sul palco di Sonic Park Matera martedì 25 luglio, reduce dal nuovo successo al Festival di Sanremo come meravigliosa spalla di Amadeus e dai sold out nella prima parte del tour nei palazzetti di tutta Italia. E se a gennaio 2022 era ancora quasi uno sconosciuto, dopo due passaggi al festival di Sanremo e una serie di successi radiofonici arriva da star, venerdì 28 luglio, Alberto Cotta Ramusino, in arte TANANAI. Chiude la seconda edizione di Sonic Park Matera una vera e propria festa delle musica, l’occasione per cantare e ritrovarsi sotto il palco con le indimenticabili canzoni degli ARTICOLO 31 (domenica 30 luglio): J-Ax e DJ Jad saranno insieme sul palco per quello che si preannuncia essere un evento imperdibile dopo la reunion celebrata all’ultimo festival di Sanremo con il brano Un bel viaggio e l’annuncio della lavorazione di un nuovo disco.

Sonic Park Matera è un progetto sostenuto dalla Città di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera e della Regione Basilicata, prodotto da AC Phoenix e Fondazione Reverse in collaborazione con i partner territoriali Matera Welcome e Cava del Sole David Sassoli.

Non solo: nell’ottica della valorizzazione del territorio e dello scambio fra audience diverse, il pubblico del festival avrà la straordinaria occasione di poter visitare il Museo Nazionale di Matera con un ingresso ridotto.

I partner tecnici sono BCC Basilicata, UNA Hotels Hotel MH Matera, Calia Italia, Villa Schiuma, PSB Boutique Matera. I lavoratori del festival inquadrati grazie alla collaborazione con Lavoro Più, il mobility partner è Ultramotor. Primosole anche in questa edizione porta le eccellenze dell’orto lucano nel villaggio di Sonic Park Matera insieme a Derado, mentre Beck’s si conferma birra ufficiale.

A supporto della comunicazione e valorizzazione del festival Noir Studio, la unit creativa di Fondazione Reverse.

Il festival sceglie in ogni edizione di accompagnare un grande progetto di solidarietà: in questa edizione ha scelto di accompagnare, regalando alcuni biglietti, il percorso dell’Associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori del seno.

In occasione della seconda edizione del JFest, il Festival dei Giovani, Sonic Park Matera supporta un contest che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e la classe terza di primo grado in Basilicata impegnati nella realizzazione di un videoclip sul tema della sostenibilità ambientale, uno dei principi dell’agenda 2030. Ai migliori 15 la possibilità di assistere ai concerti Lazza, Tananai e SFeraebbasta.

Accanto ai più noti vettori per la biglietteria i fan possono da quest’anno rivendere i propri biglietti su Ticketswap e anche nel 2023 RDS 100% Grandi Successi ritorna come official radio del festival e TRM Network è media partner.



MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

posto a sedere a partire da 50€ più diritti di prevendita

GIANNI MORANDI

GO GIANNI GO ESTATE 23

Arriva sul palco di Sonic Park Matera il 25 luglio uno degli artisti più amati di sempre, un Gianni Morandi sensazionale, reduce dal nuovo successo al Festival di Sanremo come meravigliosa spalla di Amadeus e dai sold out nella prima parte del tour nei palazzetti di tutta Italia. Nella splendida Cava del Sole David Sassoli, nella Città dei Sassi patrimonio Unesco dell’Umanità, il cantante di Monghidoro, immune allo scorrere del tempo, proporrà al pubblico le hit più recenti come L’Allegria, Apri tutte le porte e Anna della porta accanto alle canzoni di culto come Occhi di ragazza, Bella signora e Cento all’ora. Un concerto che sarà un viaggio nel tempo nel segno di una energia inesauribile, suonato e cantato straordinariamente.

Insieme a Morandi, sul palco una super band di 13 elementi: il maestro Luca Colombo, Michele Quaini alle chitarre, Ricky Quagliato alla batteria, Ambrogio Frigerio al trombone, Paola Zadea al basso, Maurizio Campo al pianoforte, Michele Lombardi alle tastiere, Camilla Roland alla tromba, Nicholas Lecchi al sax, Daniele Leucci alle percussioni, Silvia Olivari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.

Gianni Morandi, foto Virginia Bettoja

———————————-

VENERDÌ 28 LUGLIO 2023

posto unico 30€ + dp – PIT 49€ + dp

TANANAI



Non poteva mancare, nell’estate 2023, la tappa al Sonic Park Matera dove Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, arriverà venerdì 28 luglio per un concerto che si annuncia come la celebrazione di uno degli artisti più interessanti del nuovo panorama nazionale.

A gennaio 2022 era ancora quasi uno sconosciuto, nella scorsa edizione del festival di Sanremo si è classificato gloriosamente ultimo, bucando lo schermo con un personaggio storto, un po’ rap e un po’ cantante decadente e sornione. A “Sesso occasionale” è seguito il successo di “Baby Goddamn” e il primo disco “Rave, eclissi”, che contiene la hit “Abissale” e riflette le contraddizioini fra il lato più disimpegnato e caciarone e l’anima più intimista, riflessiva ed emotiva dell’artista. Con il successo di “Tango” presentata alla 73° edizione del Festival di Sanremo Tananai sta vivendo un’annata speciale, scandita da una nobilitazione nazionalpopolare sempre più marcata e da un approdo al mainstream inimmaginabile fino a qualche anno fa.

———————————-

DOMENICA 30 LUGLIO 2023

posti unico – 40€ + dp – PIT 60€ + dp

ARTICOLO 31

DJ WLADY opening act



L’ultimo concerto della seconda edizione di Sonic Park Matera sarà il 30 luglio e gli imperdibili protagonisti saranno gli Articolo 31! J-Ax e DJ Jad saranno insieme in una delle tappe estive di quello che si preannuncia essere un evento imperdibile dopo la reunion celebrata all’ultimo festival di Sanremo con il brano Un bel viaggio e l’annuncio della lavorazione di un nuovo disco.

Il duo Articolo 31, composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), è uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese.

I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Originariamente il nome del gruppo avrebbe dovuto essere “Articolo 41” (da un articolo di legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose), ma su suggerimento di un professore universitario, lo cambiano in “Articolo 31”. Col tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. In questo modo si allontanano dall’hip-hop purista e raggiungono un pubblico più mainstream.

Nel 1992 esce il loro primo singolo “Nato per rappare”, brano che viene incluso nell’album di debutto “Strade di città” pubblicato nel 1993 e prodotto da Franco Godi. Considerato uno dei primi album hip-hop in Italia, vende 60.000 copie (cifra record per un gruppo italiano di hip-hop esordiente) e raggiunge le 920.000 copie vendute. Dopo la sua pubblicazione il duo, nel 1994, contribuisce a fondare il collettivo “Spaghetti Funk”. In quell’anno esce anche “Messa di Vespiri”, che rappresenta la loro svolta per il grande pubblico. Il successo continua con album sempre più pop come “Cosi Com’è”, “Nessuno” e “Perché Si”, e successivamente con “Domani Smetto” del 2002, “Italiano Medio” del 2003 e l’album live “La Riconquista del Forum” del 2004. Nel 2006 il duo decide di separarsi intraprendendo una carriera da solisti. L’anno seguente annunciano un ultimo concerto insieme in occasione dell’annuale MTV Day.

Nel luglio 2013, a distanza di dieci anni dall’ultimo album del gruppo “Italiano Medio”, Sony Music rende disponibile la raccolta “Un’ora con…” contenente i principali successi degli Articolo 31 degli anni ’90.

Per festeggiare i 25 anni di carriera di J-Ax nel 2018 Alessandro invita Jad a partecipare alle 10 date evento al Fabrique di Milano e l’anno seguente annunciano un tour sold out nei grandi festival estivi e tornano ad emozionare con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 fanno parte di una stretta cerchia di artisti italiani che hanno conquistato il disco di diamante.

Imperdibile l’opening act di Dj Wlady come opening act del concerto!

Il programma di Sonic Park Matera

MIKA (15 luglio), PLACEBO + special guest PLANET FUNK (16 luglio), LAZZA (18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS (23 luglio), GIANNI MORANDI (25 luglio), TANANAI (28 luglio), ARTICOLO 31 + WLADY (30 luglio)

