Che serata! Placebo, Planet funk nel ”Paradise rock” del Sonic Park Matera

E non poteva che essere così con due concerti memorabili, è la parabola giusta, che hanno offerto un vero e proprio ”ripasso” dell’ universo rock in tutte le sue interpretazioni e dimensioni, facendo salire a migliaia di watt…l’adrenalina dei tanti giovani, e non solo, che hanno partecipato numerosi- alla Cava del Sole- alla serata evento con i Planet Funk e i Placebo, in calendario alla Cava del Sole per il cartellone del Sonic Park Matera 2023. Roba da spellarsi le mani nonostante la temperatura elevata e con tanti fans che già alle 14.00 di domenica 16 luglio era davanti ai cancelli della grande cava concerto.



Ed è toccato ai Planet Funk scaldare la piazza, con ritmi, canzoni, improvvisazioni che hanno indotto il pubblico a ballare ripercorrendo le tappe di una carriera e di un percorso davvero superlativo. Partito nel 2000 con “Chase The Sun” emblema di successo nel panorama internazionale della musica electro – dance . Successo seguito da “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People” fino al The World’s End” della nuova produzione e da altre incisioni che il gruppo composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann ha offerto con un ritmo incredibile al popolo della Cava del Sole.



E a proposito di ritmo i Placebo sono andati come razzi, dopo la mezz’ora di attesa per il cambio palco, e le giuste avvertenze rivolte al pubblico a tenere spenti i telefonini, evitando quelle deleterie dirette facebook ,con quel muro digitale di schermate, che impedisce di seguire con concentrazione il concerto e agli artisti di comunicare con il pubblico. Cartello ai ”Fans” all’ingresso, display e annunci in inglese e in italiano per far rispettare le avvertenze. Cosa che è avvenuta, aldilà di qualche scantonamento (comprensibile, ma ridotto all’osso) per brani imperdibili. Un segno di maturità che abbiamo apprezzato, insieme alla sequenza di brani che sono andati avanti come una sventagliata di mitra, intervallati dal puntuale cambio di chitarre. Brian Molko e Stefan Olsdal , che hanno rivoluzionato la musica rock attraverso , fondendo vari generi musicali come il britpop, la post-grunge, il neo-glam, il punk rock e tanta sperimentazione elettronica, sono stati veramente al top…deludendo, magari, quandi si attendono – su diversi fronti- che ritornasse sul pentagramma delle polemiche Meloniane.



Capitolo chiuso e spazio, invece, dopo aver ricordato Matera, set e protagonisti del grande cinema, citando Pier Paolo Pasolini e James Bond, con un doppio tributo alla memoria con ” The Byrthday in the sky” Buon compleanno in cielo. Una dedica precisa per quanto hanno rappresentato- immaginiamo- due figure oggetto di censura negli anni Sessanta come il poeta, scrittore, regista friulano, autore de ”Il Vangelo Secondo Matteo” e non solo e la cantante francese Jane Birkin , appena scomparsa, che aveva inciso con Serge Gainsbourg ” Je t’aime …Moi non Plus”.



Un passaggio, segnato dal consenso del pubblico, che ha cantato a memoria brani di una lunga carriera,da Surrounded by Spies a Too Many Friends For a What It’s Worth, Slave to the Wage, Song to Say Goodbye al conosciutissimo Shout per dialogare e ringraziare il pubblico, facendo mostrare le mani pronte a toccare la trascendenza dei loro messaggi. E accanto a noi abbiamo notato con quanta passione alcuni fans abbiamo letto l’angolo testi sul telefonino, con relativa traduzione, mentre altri erano rapiti da quell’atmosfera sospesa fatta di luci e di sequenze ricercate esplose in una batteria di luci bianche, che ha fatto esclamare : ”’ Ma è come in Incontri ravvicinati del Terzo Tipo” di Steven Spielberg con l’astronave dell’umanità che , con suoni e luci sincronizzati, lega anime, cuori e universo. E’ quello che hanno fatto i Placebo a Matera in una calda serata di luglio, sotto un cielo stellato e un pubblico in visibilio per un concerto irripetibile.