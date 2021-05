E’ bastato tirare fuori le lingue e il quadro che celebra la famosa icona-logo dei Rolling Stones, disegnata dal piccolo Leonardo studente di 1^ Media di una scuola di Sant’Agata di Puglia ( Foggia) per mettere in moto un meccanismo di contatti a ”cascata” che potrebbe portare Mick Jagger e i suoi a Matera nella prossima estate. Palle? No, lingua lunga , come quella di Vito Evangelista, docente in Capitanata, che conosce l’inglese come il Paternoster e non va a letto senza aver riascoltato 10 volte il celeberrimo ”Satisfaction” e tutti i successi della band ,che ascolta in auto in tre ore e passa di trasbordo. Ma andiamo per gradi. Tutto è nato dalla passione del piccolo Leonardo per il disegno, che si è fatto contagiare da racconto e descrizione del professore sulla band più longeva della storia del rock. E, naturalmente, non potevano mancare descrizione e riferimento a quella famosa ” linguaccia” , esibita nei concerti, sui gadgets e sui dischi. ” Fu ispirata – dice Vito – dalla bocca di Mick Jagger e dalla lingua della dea indiana Kali. A disegnarla, nel 1971, fu un giovane studente inglese per sole 50 sterline…Leonardo che ha passione e vuole imporsi l’ha riprodotta, donandomi quel quadro. Naturalmente conta di farne un’altra anche per la band, che non escludiamo possa venire a Matera se – da quanto ho appreso- si riuscirà a chiudere per altre date in Italia. Posso dirvi che non è una boutade e abbiamo una convincente carta da giocare…Abbiamo amici ovunque e sono disponibili a darci una mano. Quel quadro ne sono certo, porterà fortuna al piccolo artista e a quell’eterno ragazzo di Mick, che continua fare linguacce…”. E non è il solo a farle. La foto in posa della sezione APPeppino ne è una conferma. Soddisfatti? Satisfaction?