Che grazia, a San Severino sfilano bellezza e natura

” Fashion green”, moda verde, sabato sera 20 agosto a San Severino lucano ( Potenza) per una sfilata di moda ecosostenibile nei tessuti , nel risparmio energetico e nel rispetto della natura. A sfilare le produzioni di Dolores Mauro, stilista, Burdi creazioni, Panisardi Sposa, Felicia Cuccarese, Marina Coraziano, indossate da giovani indossatrici che hanno esaltato per portamento e simpatia il defilè, allietato dalla compagnia del balletto. Sulla passerella naturale del centro storico del paese anche i sogni, le emozioni di ragazze- come Valentina e le altre- che si divertono, studiano e magari sperano in un lavoro nel settore della moda. Un settore che in Basilicata vanta tante professionalità. La serata, presentata dalla giornalista Cristina Longo, è stata aperta dall’intervento del sindaco Francesco Fiore. Una opportunità di promozione per San Severino Lucano, uno dei centri del Pollino, che si distingue per attrazioni e di vivacità da parte di quanti si occupano della sua valorizzazione