Chiamatelo pure passatempo, ma la passione per il gioco delle carte del burraco va oltre i tavoli tra amici e di circolo e quando ci si ritrova ai campionati nazionali bisogna avere qualità per affrontare e vincere altri,che vogliono portare a casa una vittoria frutto di costanza e tanta tanta attenzione. E’ chiaro che un pizzico di fortuna ci vuole, ma alla fine contano i risultati. E il successo a Montesilvano ( Pescara) della coppia lucana e pugliese, composta da Rosario Vignola e Concetta Amoroso D’Aragona sta a dimostrarlo, Del resto imporsi su una concorrenza di altre 360 coppie, provenienti da varie regioni, è di stimolo ai giovani a cimentarsi con il ‘’Burraco’’. A Rosario e Concetta auguriamo di imporsi anche a livello europeo e poi, chissàà… Nel frattempo allenatevi.



LA NOTA SUL SUCCESSO AI CAMPIONATI NAZIONALI FIBUR

Si sono appena conclusi i CAMPIONATI ITALIANI NAZIONALI FIBUR 2022 di BURRACO svolti a Montesilvano (Pescara) a salire sul podio c’è la coppia Lucana/Pugliese VIGNOLA ROSARIO classe 87 e AMOROSO D’ARAGONA CONCETTA classe 67, nell’anno 2021 Vignola si classifica SESTO nella CLASSIFICA NAZIONALE GENERALE , PRIMO NELLA CLASSIFICA DELLA PUGLIA E PRIMO NELLA CLASSIFICA DEL CIRCOLO ‘ MADONNA DELLA VETRANA’ , mentre AMOROSO SECONDA NELLA CLASSIFICA DELLA PUGLIA E SECONDA NELLA CLASSIFICA DEL CIRCOLO. Alla Kermesse hanno partecipato 720 persone provenienti da tutta ITALIA divise in varie categorie, dalla serie più alta SERIE NAZIONALE alla SERIE D, gareggiando per PROMOZIONI e LOTTANDO per evitare RETROCESSIONI. La coppia VIGNOLA-AMOROSO giocando nella SERIE più alta, NAZIONALE, si classificano TERZI su 360 Coppie. I nostri complimenti e un in bocca al lupo per i CAMPIONATI 2023.



Cosa è IL BURRACO . da wikipedia

Burraco, più raramente detto Buracco,[1] è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno agli anni quaranta come variante della Canasta (dalla quale comunque si differenzia sensibilmente in regole e tattiche), diffusosi in Italia intorno agli anni ottanta.[2] L’etimologia del nome è incerta: l’ipotesi più probabile è che derivi dal portoghese buraco (“setaccio”),[3] sebbene non sia chiaro il legame del termine con il gioco in sé; Buraco è in effetti il nome di una versione del gioco diffusa in Brasile.[4] Una versione nota come Burako è diffusa in Argentina ed è giocata con tessere da Rummikub anziché con carte.[5]

Si gioca con due mazzi di carte francesi, comprensivi dei quattro jolly, le stesse usate anche per il poker, bridge e ramino ; con la sola variante che tutte le carte di valore 2 (le cosiddette pinelle del gioco, che sono le matte come i jolly), hanno sotto l’indice un simbolo formato da una stella inscritta in un cerchietto. Nella versione più diffusa, i quattro giocatori si affrontano in due coppie. Altre versioni dipendono dal numero dei giocatori: è possibile giocare singolarmente, a squadre, ed esiste anche una variante del gioco con tre giocatori, dove quindi si usano tre mazzi anziché due.

Le regole esposte di seguito fanno riferimento al Burraco italiano come codificato dalle principali associazioni. Le divergenze tra i diversi regolamenti vigenti riguardano soprattutto i punteggi attribuiti ad alcune combinazioni di carte.