Che coppia rap ! Gli articoli 31 a Matera per il Sonic Park

Quando si dice il caso che rincorre il luogo comune: ‘’fatto 30’’ ( ed è la data del concerto fissata al 30 luglio) arrivano a Matera gli ‘’Articolo 31’’, apprezzati a Sanremo con la verve di sempre. Il duo J-Ax e DJ Jad sono un carico di energia e spettacolo, che è tornato – dopo un periodo di esperienze separate- a trascinare i fans sui palchi italiani. E con un repertorio collaudato che, accanto ai successi del passato, propone quelli recenti lasciando spazio durante i concerti dal vivo a improvvisazioni e sprazzi di creatività. Tutto questo e altro, immaginiamo, nel cartellone del ‘’Sonic Park’’ , a ritmi di rap, hi pop alla Cava del Sole per il 30 luglio per un tour che farà cantare e ballare quanti cominceranno a prenotarsi dal prossimo 9 marzo.



IL COMUNICATO

DOMENICA 30 LUGLIO 2023

Biglietti in vendita online da giovedì 9 marzo ore 14

Biglietti in vendita nei punti vendita da martedì 14 marzo ore 11

posti in piedi – 40€ + dp posto unico in piedi 60€ + dp PIT

ARTICOLO 31

Articolo 31 – foto di Alessandro Treves

Gli Articolo 31 saranno in concerto al Sonic Park Matera il 30 luglio!.

Una reunion attesissima da tutti i fan che promettono l’assalto ai botteghini.

J-Ax e DJ Jad saranno insieme in una delle tappe estive di quello che si preannuncia essere un evento imperdibile dopo la reunion celebrata all’ultimo festival di Sanremo con il brano Un bel viaggio e l’annuncio della lavorazione di un nuovo disco.

Il duo Articolo 31, composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), è uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese.

I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Originariamente il nome del gruppo avrebbe dovuto essere “Articolo 41” (da un articolo di legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose), ma su suggerimento di un professore universitario, lo cambiano in “Articolo 31”. Col tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. In questo modo si allontanano dall’hip-hop purista e raggiungono un pubblico più mainstream.

Nel 1992 esce il loro primo singolo “Nato per rappare”, brano che viene incluso nell’album di debutto “Strade di città” pubblicato nel 1993 e prodotto da Franco Godi. Considerato uno dei primi album hip-hop in Italia, vende 60.000 copie (cifra record per un gruppo italiano di hip-hop esordiente) e raggiunge le 920.000 copie vendute. Dopo la sua pubblicazione il duo, nel 1994, contribuisce a fondare il collettivo “Spaghetti Funk”. In quell’anno esce anche “Messa di Vespiri”, che rappresenta la loro svolta per il grande pubblico. Il successo continua con album sempre più pop come “Cosi Com’è”, “Nessuno” e “Perché Si”, e successivamente con “Domani Smetto” del 2002, “Italiano Medio” del 2003 e l’album live “La Riconquista del Forum” del 2004. Nel 2006 il duo decide di separarsi intraprendendo una carriera da solisti. L’anno seguente annunciano un ultimo concerto insieme in occasione dell’annuale MTV Day.

Nel luglio 2013, a distanza di dieci anni dall’ultimo album del gruppo “Italiano Medio”, Sony Music rende disponibile la raccolta “Un’ora con…” contenente i principali successi degli Articolo 31 degli anni ’90.

Per festeggiare i 25 anni di carriera di J-Ax nel 2018 Alessandro invita Jad a partecipare alle 10 date evento al Fabrique di Milano e l’anno seguente annunciano un tour sold out nei grandi festival estivi e tornano ad emozionare con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 fanno parte di una stretta cerchia di artisti italiani che hanno conquistato il disco di diamante.

Il concerto annunciato a Sonic Park Matera – una produzione AC Phoenix e Reverse, con il patrocinio della Città di Matera – aggiunge un tassello prestigioso al programma di un festival giovane, ma già fra i più interessanti del panorama italiano, nella suggestione della Cava del Sole “David Sassoli” nel cuore di Matera, città dei Sassi e patrimonio Unesco dell’Umanità.

Il programma di Sonic Park Matera

MIKA (15 luglio), PLACEBO (16 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON (23 luglio), TANANAI (28 luglio), ARTICOLO 31 (30 luglio)

sonicparkfestival.it | matera@sonicparkfestival.it

FB: @sonicparkmatera | IG: sonicparkmatera | YT SonicPark | #SonicPark2023

Ufficio stampa Laschicas

laschicas@adfarm.it – Cocchi Ballaira +39 3356831591 – Federica Ceppa +30 335 5931571