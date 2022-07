Che coppia, le vincitrici del Burraco a La Martella

I martellesi hanno la ”cap o sciuc” ( la testa al gioco) e hanno voglia di divertirsi con poco, riscoprendo e valorizzando giochi e passatempi che favoriscono la socializzazione. Niente telefonini, tablet e altre dimensioni alienanti, che finiscono con lo ”scocchiare compagno”( far litigare per un emoticon o una parola o un audio sbagliati ) ma un bel tavolino e un mazzo di carte, in piazza. E così dopo il torneo di scopa si è passati al burraco che ha designato due vincitrici. Non poteva essere diversamente, vista la passione per gran parte femminile di questo gioco. E ora? Canasta, Scala 40, Mercante in fiera, tombola…Per i 70 anni del borgo, tra un anno, c’è tempo. Se avete la testa al gioco venite a La Martella, accoglienza e simpatia sono di casa.