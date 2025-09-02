Cgil: Sabato in piazza contro la barbarie, anche a Matera, a sostegno della Global Sumud Flotilla

Sabato 6 settembre in tutta Italia si svolgeranno iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla, la vasta flotta civile e non violenta organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese.

Un’azione di solidarietà a cui vogliamo fare eco mobilitandoci per fermare la barbarie e chiedere al Governo Italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale affinché s’impedisca il compimento di un genocidio, come denunciato dalle istituzioni internazionali.𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟲 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, la CGIL scende in tutte le piazze d’Italia per sostenere Gaza e la Global Sumud Flottiglia. A Matera l’appuntamento è in Via del Corso (piazzale antistante l’ex Banca d’Italia) – 𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟳:𝟯𝟬.

Uniamoci per dire basta alla violenza e per ribadire che i diritti umani non sono negoziabili.

𝘓𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢’ 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘚𝘦𝘨𝘳𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘕𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝗣𝗶𝗻𝗼 𝗚𝗶𝘀𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼! Questo l’invito condiviso dal segretario generale della Cgil Basilicata Fernando Mega:

“Gentilissim*, la CGIL di Matera ha organizzato per sabato 6 settembre 2025, alle ore 17:30, a Matera in Via del Corso (piazzale ex Banca d’Italia – Banca BIPER) un’iniziativa pubblica di approfondimento e sensibilizzazione sui drammatici eventi che stanno colpendo la popolazione palestinese di Gaza e la Cisgiordania.

L’iniziativa si colloca nel quadro dell’appello lanciato a livello nazionale dalla CGIL, che sostiene l’azione umanitaria e nonviolenta della Global Sumud Flotilla e promuove una mobilitazione diffusa per chiedere il rispetto del diritto internazionale, il cessate il fuoco, l’invio di aiuti umanitari illimitati e una prospettiva di pace giusta e duratura fondata sul riconoscimento dei diritti dei popoli.

Sarà un momento di riflessione e di partecipazione civile, a cui riteniamo importante la presenza delle Istituzioni, delle Autorità del territorio, del mondo dell’associazionismo e di quello ecclesiastico, quale segnale concreto di vicinanza ai valori di pace, giustizia e solidarietà internazionale.”



