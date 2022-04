Al Presidente della Provincia di Matera

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Matera

Alle Associazioni

Oggetto: CGIL-CISL.UIL: Primo Maggio Regionale con Manifestazione a Scanzano Jonico – INVITO

“In concomitanza con la manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL del Primo Maggio ad Assisi, le Segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil Basilicata hanno deciso di dedicare ai temi della pace, legalità, buona occupazione e solidarietà la Festa del Lavoro con manifestazione regionale a Scanzano Jonico.”

Inizia così la lettera-invito inviata da Cgil Cisl Uil Basilicata al presidente della Provincia di Matera, ai sindaci dei Comuni materani e alle associazioni presenti sul territorio per invitarli a partecipare all’iniziativa che si terrà nella giornata della festa dei lavoratori.

“La scelta di Scanzano – dove confluiranno delegati/e, pensionati/e, i segretari territoriali e regionali di categoria – è parte integrante del rinnovato impegno sindacale per la legalità contro la criminalità che in quest’area della regione, come denuncia il recente rapporto della Dia, è presente e fa sentire il suo “peso” su imprese e lavoratori.

Obiettivo del sindacato è far rivivere, dopo gli anni della pandemia, l’importante appuntamento della Festa del Lavoro quale occasione per rimettere al centro dell’iniziativa i temi principali del Primo Maggio 2022 tra i quali la pace – mobilitandosi per la fine della guerra della Russia in Ucraina e manifestando solidarietà agli ucraini, intensificando gli aiuti umanitari e l’ospitalità dei profughi anche in Basilicata – il lavoro e la crescita del Paese.

Pertanto si invitano le SS.LL. a partecipare alla Manifestazione del Primo Maggio 2022.”