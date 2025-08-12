Celebrazioni per la Festa dell’Assunta 2025 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo al Caveoso nei Sassi di Matera

Mercoledì 13 agosto nella Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo al Caveoso, nel cuore dei Sassi di Matera, iniziano le celebrazioni per la festa dell’Assunzione di Maria al cielo.

Fu Papa Pio XII il primo novembre del 1950, nel corso dell’Anno Santo, a proclamare l’ultimo dogma mariano secondo il quale la madre di Gesù Cristo, “terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.

“La Chiesa, discepola di Cristo, pellegrina e ministra di speranza” è il tema scelto per le celebrazioni di quest’anno, con chiaro riferimento al messaggio dell’anno giubilare.

Questo messaggio trova una rappresentazione pittorica nell’icona raffigurata al centro del soffitto ligneo settecentesco della chiesa Ss. Pietro e Paolo al Caveoso in cui san Pietro, con le chiavi in mano, le porge alla Vergine Maria, posta tra lui e il Cristo risorto.

Come osserva don Pasquale Giordano, Vicario Episcopale per la nuova Evangelizzazione e la Catechesi ed attuale amministratore della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo al Caveoso, nella lettera di presentazione della festa, questa icona mette in evidenza la gloria di Cristo, la missione apostolica di Pietro e la funzione mediatrice di Maria.

La scena richiama anche il Cenacolo e il dono dello Spirito Santo, un invito a perseverare nella giustizia e nella carità anche in un mondo segnato da conflitti e sofferenze, riconoscendo in Maria un segno di consolazione e di sicura speranza.

Attorno a questa meditazione si sviluppa il programma della festa, che unisce momenti liturgici, riflessioni culturali e occasioni di fraternità.

Il programma prevede, oltre alle celebrazioni liturgiche, due incontri serali di approfondimento: il 13 agosto una lettura biblico-teologica dedicata al ciclo pittorico su san Pietro, il 14 agosto la proiezione del video “Giù a San Pietro” a cura di Nino Vinciguerra, seguito da un momento di convivialità nella piazzetta della Madonna dell’Idris.

La festa culminerà il 15 agosto con la celebrazione eucaristica delle ore 19 presieduta dall’Arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Benoni Ambarus, e la fiaccolata serale con la statua di Maria Assunta che percorrerà le vie dei Sassi muovendo da piazza San Pietro Caveoso lungo via Madonna delle Virtù fino alla Chiesa di Madonna delle Virtù La Nova per poi far ritorno, lungo lo stesso tragitto, alla Chiesa di San Pietro Caveoso.

La chiesa di San Pietro Caveoso è raggiungibile con il bus urbano “Linea Sassi” dal parcheggio di via Saragat, alle spalle del Comune, con fermate in Piazza Matteotti e Via Rosselli.

Questo il programma nel dettaglio:

Mercoledì 13 agosto

Ore 19.30: Celebrazione dei Vespri e lettura biblico-teologica “La ragione della nostra Speranza”, dedicata al ciclo pittorico su san Pietro presente nella chiesa di San Pietro Caveoso.

Giovedì 14 agosto

Ore 19.30: Santa Messa presieduta da don Davide Fusiello.

Ore 20.30: Incontro culturale “La nostra chiesa, la nostra storia”, proiezione del video “J’s a Sand P’t” (“Giù a San Pietro”) a cura di Nino Vinciguerra.

Ore 21.30: Momento di fraternità “Frisellata di quartiere” nella Piazzetta della Madonna dell’Idris (via Buozzi 99) e visita gratuita a U’ firn d’ la chiazzodd (Museo del Pane).

Venerdì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione di Maria

Ore 18.30: Santo Rosario.

Ore 19.00: Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico.

Ore 20.00: Fiaccolata con il simulacro della Madonna Assunta (percorso via Madonna delle Virtù, andata e ritorno).

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.