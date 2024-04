Celebrazioni del 25 aprile: gli appuntamenti a Pisticci

Sono diverse le iniziative organizzate o patrocinate dal Comune di Pisticci, giovedì prossimo, in occasione della Festa di Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Questi gli appuntamenti, da una nota: “A Pisticci, alle 10.00, si svolgerà la cerimonia di deposizione della corona al monumento dei Caduti, nell’omonima piazza, alla presenza delle istituzioni e delle autorità locali.

A Marconia, alle 11.00, la cerimonia di deposizione della corona al monumento del Confinato politico, a piazza Bologna, con la partecipazione delle istituzioni e delle autorità locali. Alle 12.00, presso l’Aula Consiliare di Marconia sarà esposto il manifesto celebrativo intitolato “Viva l’Italia libera” (il motto che accompagna la festa di quest’anno), realizzato dalla pittrice Lidia De Nittis. Ogni anno, dal 2022, l’Amministrazione comunale affida a un artista/creativo l’ideazione e realizzazione del manifesto celebrativo della Festa di Liberazione che anche quest’anno andrà ad arricchire la galleria di opere dello 𝙎𝙋𝘼𝙕𝙄𝙊25𝘼𝙋𝙍𝙄𝙇𝙀 (una delle pareti dell’Aula Consiliare di Marconia). Si prosegue nel pomeriggio, a Marconia, alle 16.30, con l’iniziativa “25 aprile: il giorno più bello”, una passeggiata guidata alla scoperta del progetto “Roots – Storie di comunità”, che ha dato vita a opere murali uniche sulle cabine dell’ENEL. Partenza da via Morandi. In serata due gli appuntamenti:

A Pisticci, alle 18.30 in sala consiliare, la presentazione del libro del Prof. Giuseppe Coniglio “I diari di Roberto Ponticelli. L’esule garibaldino”.

A Marconia, alle 18.30 al TILT, via Quattro caselli, la presentazione dell’opera postuma di Enzo Montano: una raccolta di poesie dello scrittore e poeta scomparso di recente.”

