Cecilia da Matera con ”Dont step me” dei Queen aThe voice Kids

Per i telespettatori è stata una piacevole sorpresa con la prima punta della popolare trasmissione condotta su RaiUno da Antonella Clerici che ha visto una giovane ragazza di Matera, Cecilia, esibirsi con ” Dont step me” dei Queen. E quella interpretazione ha conquistato i giurati Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, e il pubblico per un brano che ha colpito e non poco per la scelta e per quello che rappresenta per il rock di tutti i tempi. Cecilia, che pratica sport con il lancio del martello, ha presentato la città dei Sassi percorrendo gli antichi rioni di tufo ”patrimonio dell’Unesco” insieme al parco rupestre. Ha detto di aver due passioni che, a prima vista, possono sembrare contraddittori come il ricamo e ascoltare l’hard rock dei ” Metallica”. Contano le passioni e l’armonia di una famiglia dove si respira musica in tutte le ore della giornata. E la corregionale cantante Arisa ha sottolineato la sua provenienza dalla Basilicata…Cecilia è una ragazza determinata, studentessa del liceo linguistico, ha imparato anche il giapponese, ed è entrata a far parte come Alessandro da Montescaglioso della squadra del pirotecnico cantante napoletano Clementino. Auguri Cecilia e con una chance in più, visto che porta il nome della Patrona dei musicisti.