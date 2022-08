C’è un gatto nero….E allora ? Colobraro torna con il suo Sogno di una notte a quel paese

Sì, c’è anche quel simpatico micio a quattro zampe, nero come la notte di questo agosto coperto di nuvole, tra le stradine e i social di Colobraro, che ritorna – dopo la pausa nefasta della pandemia da covid- da questa sera venerdì 12 agosto e fino al 2 settembre con l’evento ricco di misteri, curiosità e di tanti ” non è vero, ma ci credo” che ha un percorso preciso lungo quanto il ‘Sogno di una notte a quel Paese”. E per entrarci senza temere paura e malefici è bene dotarsi dell’abitino, l’amuleto colobrarese da portate al collo e comunque con sè contenente tre chicchi di grano che rappresentano l’abbondanza, tre di sale contro la scaramanzia, tre di rosmarino contro il malocchio e un pizzico di lavanda come profumo. Se volete dotatevi pur di cornicino e ferro di cavallo, ma è superfluo. Nel paese della iella, come ripete una nomea spesso ingenerosa, ma dalle tante opportunità si lavora alacremente perchè la 12^ edizione, quella della ripresa post covid, e senza numeri di visitatori contingentati, porti fortuna e ritorni all’economia locale. Di questo ne è convinto l’instancabile Andrea Bernardo, ora vicesindaco, ideatore dell’iniziativa che abbiamo incoraggiato sin dalla vigilia, e ora direttore organizzativo.



” Sono pronti già 3000 amuleti- dice Andrea Bernardo- per tenere lontano il malocchio e ingraziarsi la fortuna, per quanti da oggi e fino a domenica prossima verranno a Colobraro per assistere dopo due anni di pandemia allo spettacolo di animazione teatrale ” Sogno di una notte a quel Paese. Si comincia questa sera,e si replica domenica 14, e cosi tutti i venerdi e domeniche fino al 2 settembre, con gli spettacoli e le attività di animazione culturale legate al ”macroattrattore sul magico e fantastico che culminano con il percorso teatrale ” Sogno di una notte a quel Paese”. Fattucchiere, indovini, Monacelli ,anche briganti e altre figure della tradizione attendono il visitatore per portarlo nella dimensione della magia, tra racconti e suggestioni che parlano di ”affascini” e ”malocchi”. Protagonisti del percorso gli attori, per gran parte giovani, della compagnia amatoriale ” Sognando il Magico Paese” guidati dall’ ottimo attore e regista Giuseppe Ranoia. Vi diamo due numeri…17 figuranti e una trentina di attori. Potete giocarveli insieme al 12 e ad altri che vi dirà il monacello, che incontrerete -quando meno ve lo aspettate .all’angolo dei borghi. Ma c’è anche il 13 (non ricominciano con il se o non porti fortuna) che è l’edizione del 2023. A Colobraro ci stanno già pensando, magari con un superamuleto da portare tra i tanti sogni di una notte a quel paese… Naturalmente vi attendono e fate passaparola.



A COLOBRARO, Il Paese della Magia, tornano dopo due anni, tutti i venerdì e le domeniche sino al 2 settembre, i tradizionali spettacoli e le attività di animazione culturale legate al “Macroattrattore sul Magico & Fantastico”, riconosciuto come tale da Regione Basilicata ed APT, che vedranno il loro culmine nel Percorso Teatrale “Sogno di una Notte a Quel Paese”, l’oramai nota ed esilarante rappresentazione teatrale messa in scena dai soci-attori della Compagnia amatoriale “Sognando il Magico Paese”, guidati sapientemente dal regista Giuseppe Ranoia, che metterà in scena Racconti Lucani di affascini e malocchi.



Il contest comprende anche un Percorso Emozionale e Museale, guidato e con attività di animazione culturale, che si dipanerà attraverso pregiati beni architettonici (Castello, Convento, Palazzo Esposizioni), ove sono allocati vari musei demo-etno-antropologici (DEA): Museo della Civiltà Contadina, Casa Contadina, Museo dell’Olio, Mostra Fotografica “Con gli Occhi della Memoria” che ripercorre la venuta dell’etnologo Ernesto De Martino in Basilicata per arrivare sino ad oggi.

Nel corso di ogni serata si svolgerà anche un gioviale Percorso Etno-Musicale, con affascinanti esibizioni e spettacoli di danze e ballate di pizziche/tarantolate e masciare.

Immancabile sarà la possibilità di dotarsi del tipico e benaugurante amuleto colobrarese!