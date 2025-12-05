C’è un faro nella vita jazz di Venezia… è la luce di Ray Brown

E per celebrarlo quale migliore occasione di un progetto e di un concerto che il fondatore del Rosetta jazz club, Giuseppe Venezia, ha organizzato a Matera per domenica 7 dicembre. Sul palco, con lui, Eugenio Macchia al pianoforte e Dario Riccardo alla batteria per prolungare nel tempo quella luce accesa nel secolo scorso… dal grande Ray Brown. Il trio ha le idee chiare e Giuseppe, al contrabbasso, innescherà le prime note per un grazie sentito a chi ha contribuito a formarlo sulle strade del jazz.



C’è una luce che attraversa il tempo e arriva dritta al cuore del jazz: è quella che Ray Brown ha lasciato in eredità a generazioni di musicisti. Domenica 07 dicembre, alle ore 19:30, quella luce tornerà a risplendere al Rosetta Jazz Club di Matera con il nuovo progetto del contrabbassista lucano Giuseppe Venezia, “To my Ray of light: a special thanks to Ray Brown”.

In un viaggio sonoro che celebra le radici e l’evoluzione del jazz, nasce un progetto che unisce tre musicisti accomunati dalla stessa urgenza espressiva: raccontare la tradizione attraverso una voce contemporanea. A guidare il trio è Giuseppe Venezia al contrabbasso, affiancato da Eugenio Macchia al pianoforte, capace di intrecciare melodie evocative e profonde, e da Dario Riccardo alla batteria, il cui ritmo incalzante sostiene e amplifica ogni dialogo musicale. Insieme, danno vita a una formazione equilibrata e vibrante, costruita su ascolto, interplay e libertà improvvisativa.

Il concerto non è solo un omaggio al leggendario Ray Brown, ma un’esplorazione creativa del suo linguaggio e dell’impronta indelebile che ha lasciato nel mondo del jazz. Il repertorio include pagine iconiche reinterpretate attraverso una sensibilità personale, accompagnate da composizioni originali che riflettono tanto l’influenza duratura di Brown quanto la visione musicale contemporanea del trio.

«Ray Brown è stato il faro che ha guidato la mia crescita musicale. Questo progetto nasce dal bisogno di ringraziarlo, di restituire qualcosa a chi, con il suo suono e la sua eleganza, ha tracciato una strada che ancora oggi ispira musicisti di ogni generazione. È un viaggio affettivo, prima ancora che artistico», dichiara Giuseppe Venezia, musicista e presidente del Rosetta Jazz Club.

“To my Ray of light” è un’esperienza che vuole emozionare e coinvolgere, riportando alla luce la forza di una musica senza tempo, intrecciata con la voce viva dei tre interpreti che la portano sul palco.

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, è in programma al Rosetta Jazz Club, situato nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 350 166 0573.

