C’è tanta Matera al premio ” Il Tassello” di Latronico

E l’evento non può che essere salutato con interesse, soprattutto quando in una regione come la Basilicata, che sconta le difficoltà di relazioni, a causa di una orogenesi e dei limiti oggettivi delle infrastruture di comunicazione e gli effetti dei campanili, nati da una altrettanto oggettiva disparità territoriale e amministrativa -nella nascita del massimo ente territoriale- che ha alimentato l’effetto zattera dei comprensori e la desertificazione di servizi con l’aumento della emigrazione soprattutto giovanile. Il premio che l’associazione culturale il Tassello di Latronico consegnerà domenica 17 agosto, in piazza Fontana Villa alle 17.30, al presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella, al delegato arcivescovile dello stesso sodalizio don Francesco Di Marzio, allo storico dell’arte Fabrizio Perrone e a Patrizia Minardi, dirigente della Regione e impegnata in attività culturali, non può che rinsaldalre i rapporti e le collaborazione tra le due comunità. Un antico detto popolare ripete che ”da cosa nasce cosa”. E le cose buone vengono da persone, realtà, che vogliono bene e il bene della Basilicata, nonostante l’ipocrisia di quanti ripetono che lo stanno facendo o lo faranno…Noi, e continueremo a ripeterlo fino alla noia, siamo devoti a San Tommaso…



IL PROGRAMMA DEL PREMIO

XXIII edizione

Associazione Culturale il Tassello

I L Puntino

UN’Avventura A Matera

Domenica 17 Agosto 2025

Piazzale Fontana Villa – Latronico – ore 17.30

(in caso di condizioni meteo avverse, cinema “Nuova Italia”)

Premio a:

Carlo Calabrese

Vito Cantisani

Bruno Caiella

Francesco Di Marzio

Patrizia Minardi

Fabrizio Perrone

Mogol

Conduce

Momenti musicali

Direttore scientifico CROB Rionero

Presidente Federazione Europea Società

Ultrasuoni in Medicina e Biologia

Presidente dell’Associazione

“Maria SS. della Bruna” in Matera

Delegato Arcivescovile Associazione

“Maria SS. della Bruna” in Matera

Direttrice Fondazione “Sassi Matera”

Storico dell’arte

Poeta

* * *

Francesca Rasi

“Suoni Latronichesi”, Viviana Tucci,

Coro Polifonico “Kerigma”



“Mogol racconta Mogol”

con Franco Fusco, Marilena Alagia, Salvatore Viola

Nel corso della serata sarà consegnata la borsa di studio “Elvira Fanelli”



Il TASSELLO

L’associazione culturale IL Tassello è stata costituita con l’intento di riscoprire le antiche tradizioni popolari (canti, vernacolo, usi e costumi )e rinsaldare i legami tra le classi sociali della comunità per la prevenzione delle devianze e per favorire i rapporti intergenerazionali.

Tra le iniziative degne di nota: gruppo musicale “Cupi Cupi”, un gruppo teatrale ed un evento annuale, Il “premio Tassello”, la cui prima edizione risale all’anno 2000.

Il premio ormai giunto alla XXIII edizione, è stato costituito allo scopo di dare un riconoscimento a coloro che nel tempo si sono distinti, in maniera particolare per attività culturali e/o sociali nella comunità di Latronico oppure nell’ambito regionale e nazionale.

Ogni anno il Premio è dedicato ad una specifica categoria, ad esempio complessi musicali costituiti nel tempo nella comunità, autori di pubblicazioni, imprenditori di successo, artigiani (falegnami, sarti, muratori, meccanici, sarti, merlettaie).

Dal 2010 le edizioni si sono incentrate su una realtà importante di Latronico: la scoperta del Puntino ad ago e la sua evoluzione nel settore dei merletti italiani.