CCCP-FEDELI ALLA LINEA, BRUNORI SAS, BAUSTELLE E AFTERHOUS PER IL LOCUS FESTIVAL

20 anni di concerti e con tanti nomi, gruppi italiani e stranieri di rilievo di vari generi musicali che coinvolgono appassionati e fans, pronti a raggiungere le diverse località della Puglia per date da non perdere e che, nella gran parte dei casi, hanno raggiunto il sold out o stanno per raggiungerlo. E quel progetto partito da Locorotondo (Bari) ha raggiunto altri luoghi a cominciare da Bari, gli spazi della Fiera del Levante, con una estate di eventi tra i tanti riportati sul sito www.locusfestival.it che continua a riservare sorprese. Nel titolo del servizio ne abbiamo citati alcuni. Ma non è finita… Quanto a Matera dopo la conclusione dell’esperienza alla Cava del Sole e del piazzale del Castello siamo al sold out del silenzio. Commenti scontati.



CCCP – FEDELI ALLA LINEA

presenta

CCCP – ultima chiamata

al Locus festival il 12 luglio

BARI, Fiera del Levante

Dopo la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per un’ultima chiamata.

Al Locus festival l’appuntamento è a BARI nella Fiera del Levante il 12 luglio, in esclusiva regionale.

Erano gli anni ‘80 in tutto il loro splendore

fuoriusciti da televisori grossolani

incastonati in mobili polifunzionali

appena prima dei mercati globali

– produci consuma crepa –

erano gli anni 80, in Occidente

dove tramonta il giorno

dove le cose vanno a compimento.

RIEPILOGO

la Benemerita Soubrette e l’artista del popolo

la chitarra grattugiata e l’urlato declamante

bestie da palcoscenico in vita vivente

Ciò che fu, ciò che è stato

Che è, ciò che scampato.

In FEDELTÀ la LINEA c’è.

All’erta sto.

Con la data dei CCCP – FEDELI ALLA LINEA il 12 luglio, si completa una serie di quattro concerti del Locus 2025 a Bari nella Fiera del Levante, che ospiterà anche NILE RODGERS & CHIC il 17, BRUNORI SAS il 18, NAYT e PSICOLOGI il 19 luglio. Nel Foro Boario di Ostuni avremo DIODATO il 2 agosto seguito da MORRISSEY il 3 agosto, mentre dall’8 al 14 agosto a Locorotondo ci saranno MOGWAI dalla Scozia, THE FEARLESS FLYERS, MARC REBILLET, DISCO BAMBINO dagli Usa, JOAN THIELE, MACE, BAUSTELLE e gli AFTERHOURS dall’Italia, e tanti altri ancora da annunciare.

Con il claim “sounds like stars”, Il Locus festival si conferma come uno dei più importanti ed attesi eventi musicali dell’estate 2025 in Italia.



Brunori Sas presenta il nuovo album “L’albero delle noci”, in uscita dopo Sanremo

Brunori Sas a Bari per il Locus festival 2025, il 18 luglio nella Fiera del Levante, con il nuovo album “L’albero delle noci”

Quella del cantautore Dario Brunori, che partecipa a Sanremo 2025 con la canzone “L’albero delle noci”, è la seconda data annunciata dal Locus in Fiera della Levante, dove il 17 luglio si esibiranno Nile Rodgers & Chic

Ancora un grande evento del Locus 2025 a Bari nella Fiera del Levante! Il 18 luglio Brunori Sas presenta il nuovo album “L’albero delle noci” in uscita il mese prossimo, intitolato come il brano che porterà a Sanremo.

I Biglietti per il concerto di Brunori Sas saranno disponibili dalle ore 14:30 di Venerdì 31 gennaio, sulle piattaforme Ticketone, Vivaticket e Dice.

Il concerto del Locus festival, unica tappa in Puglia di un tour di 11 date, sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai cl, unica data assici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records.

L’album di dieci tracce prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston -lo stesso palco che, nella Serata Cover di venerdì 14 febbraio, lo vedrà al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”.



Baustelle tornano al Locus con il nuovo album “Galactico”

Comunicato stampa del 03/02/2025

Baustelle “El Galactico tour” 2025

al Locus festival il 10 agosto, Locorotondo, Masseria Ferragnano

Il nuovo album “El Galactico” esce ad aprile, intanto i Baustelle hanno annunciato il tour estivo, la cui unica tappa in Puglia sarà a Locorotondo nel cuore del Locus 2025.

Ancora un grande nome per la programmazione del Locus in Masseria Ferragnano a Locorotondo, dove il 10 agosto si esibiranno i BAUSTELLE con “El Galactico Tour”, che si allinea alla perfezione nella galassia del Locus festival 2025 con il claim di quest’anno “sounds like stars”.

L’album “El Galactico” esce il 4 aprile, già anticipato dalla canzone “Spogliami”. Il cantante la descrive come una canzone «che parla del desiderio di essere altro rispetto a ciò che si è o si è diventati. È questo un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni, ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa: ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo» …

«Questo senso di disgusto, di volontà di spoliazione contenuto nelle parole della canzone lo provo io anche in questo momento, rinnovato e rinvigorito dal momento storico critico che stiamo attraversando. Volevo trasmettere un senso di purificazione dal contaminato, una voglia di rottura di catene e di liberazione dalle tossine: ogni ascoltatore sarà libero di cantare queste parole a modo suo e dare una forma e un volto alla propria personale oppressione».

Afterhours a Locorotondo per il Locus festival, l’8 agosto 2025, con il tour per il ventennale di “Ballate per piccole iene”



La band di Manuel Agnelli si aggiunge ad altri nomi preannunciati per il Locus: Nile Rodgers & Chic, Mogwai, The Fearless Flyers, Diodato in Puglia, e Glass Beams in anteprima a Milano, Bologna e Roma.

Continua a delinearsi il programma del Locus in masseria a Locorotondo, dove l’8 agosto arrivano gli AFTERHOURS, con il tour che promuove la riedizione di “Ballate per piccole iene”

A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, è stato ristampato in edizione speciale. Per l’occasione, Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Imperdibile, nella settimana e nella location più calda del Locus festival!

I Biglietti per il concerto di AFTERHOURS sono disponibili sulle piattaforme Vivaticket, Ticketone e Dice.

Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare “Ballate per Piccole Iene” – racconta Manuel Agnelli – continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita.

Questa è un po’ la “magia” del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove.

La storica formazione sarà a Locorotondo l’8 agosto 2025 per riportare live al Locus festival lo spirito e la forza di “Ballate per Piccole Iene”

