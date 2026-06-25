Cavalcami, portami, andiamo in giro. A Matera il motogiro ”Ride & Meet”

Pronti? A Matera sulle due ruote per la prima edizione del ”Motogiro Ride& Meet” per il 27 e 28 agosto in via delle Arti nella zona Paip.Previsto un tour tra i centri del circondario e una sosta culinaria a Bosco Coste. L’iniziativa, ricordiamo, è stata portata avanti da Emanuele Rondinone concessionario di Moto Competition. Per gli appassionati di moto e della velocità del buon senso una occasione da non perdere.Nel comunicato tutti i particolari dell’evento.



COMUNICATO STAMPA

A Matera il primo motoraduno “Motogiro Ride & Meet”

Trenta anni di passione per le due ruote, di presenza sul territorio e di vicinanza alla comunità motociclistica. Per festeggiare questo importante traguardo, la concessionaria Moto Competition di Matera organizza la prima edizione del “Motogiro Ride & Meet”, un grande evento dedicato agli appassionati di moto che si terrà il 27 e 28 giugno 2026 a Matera in via delle Arti, alla zona Paip.

Saranno Due giorni di festa tra motori, musica e convivialità: Il programma prenderà il via sabato 27 giugno dalle ore 18 presso la sede della concessionaria Moto Competition con attività, giochi a tema, gadget e premi immediati. Nel corso della serata sono previste estrazioni con numerose sorprese, la prova sound e la tradizionale gara di lentezza, tra le attività più amate dagli appassionati.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sarà il DJ set di Mad Mek, seguito dall’esibizione live di Danil Blasco, cover band di Vasco Rossi a partire dalle ore 21

Domenica 28 giugno sarà invece dedicata al vero cuore dell’evento: il motogiro. La giornata inizierà alle ore 8 e 30 con la colazione e la foto di gruppo dei partecipanti, mentre la partenza del tour è prevista alle ore 9 e 30.

Il percorso, lungo circa 80 chilometri, attraverserà alcuni dei centri più caratteristici dell’entroterra lucano, toccando Grassano, Grottole e Miglionico, per concludersi nell’area di Bosco Coste.



Al termine del giro, i partecipanti potranno condividere un momento conviviale con il pranzo organizzato presso Bosco Coste. Il menù (prezzo convenzionato a 25 euro) prevede specialità della tradizione locale, tra cui orecchiette gratinate, parmigiana, salsiccia con patate al forno, bevande, caffè e dolce.

“Trent’anni rappresentano un traguardo importante – spiega Emanuele Rondinone di Moto Competition – che vogliamo celebrare insieme ai nostri clienti, amici e a tutti gli appassionati delle due ruote. Il Motogiro Ride & Meet nasce con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e valorizzare il territorio attraverso la passione che ci accompagna da sempre, quella per le moto”.

L’iscrizione al motogiro ha un costo di 10 euro e comprende colazione e gadget dell’evento. La partecipazione al pranzo è prevista con prenotazione obbligatoria entro il 26 giugno 2026.

Matera, 24 giugno 2026