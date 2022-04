Se Blanco, vincitore a Sanremo con ” Brividi”’, ha fatto il tutto esaurito in pochi minuti di prevendita e con 25.000 giovani fans in tutta Italia in lista di attesa, l’esordio dei concerti di Sonic Park Matera 2022 si preannuncia davvero con un cartellone di richiamo per la Basilicata e il Mezzogiorno. Merito degli organizzatori e della sponda locale di gestori e amministratori, che hanno lavorato bene per un appuntamento davvero unico e interessante sopratutto per il pubblico giovanile che ha lamentato- durante il periodo estivo-l’assenza di concerti di questo tipo. Alcuni attendono i nomi di Radio Dee Jay o di Jovanotti, ma il seme è stato piantato e non si può escludere nulla, anche per l’anno che verrà. Ma occorre lavorare perchè alla Cava del Sole, dopo i problemi del passato, e gli auspici e potenzialità aperte da Matera capitale della cultura 2019, sia assicurata continuità dopo la scadenza naturale delle attività della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019”. Finora, e lo abbiamo pubblicato in altri servizi, tanti annunci ma finora i vari componenti del consiglio di amministrazione , e in primis la Regione Basilicata, hanno brillato per un imbarazzante silenzio. E mettiamoci anche quanti pensano ad altro e per altri motivi, ignorando la unicità e il peso del brand Matera 2019. Chissà, ce lo auguriamo, dopo aver assistito alle attese e ai silenzi persistenti su Scuola di cinematografia e Lucania film commission. Auspicando che numeri e note musicali della Cava del sol, intitolata anche all’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, cambino attenzioni e scelte sul futuro di un luogo davvero unico. Come hanno ricordato gli organizzatori, amministratori locali e Coldiretti, che contribuirà- come riporta un comunicato che pubblichiamo di seguito- a promuovere il territorio. Bene. Quando cresce la cultura di impresa, cresce l’economia. E allora. Chi ricopre ruoli e incarichi di responsabilità si dia una mossa e incalzi con i rulli di tamburo chi è duro d’orecchie e fa, frase fatta, ma efficace ‘’ orecchie da Mercante’’.



Ma veniamo all’evento dell’estate.

Elisa ,Blanco , Achille Lauro reduci dalla partecipazione a Sanremo , e quest’ultimo pronto alla sfida dell’Eurovision song contest 2022 a Torino sono alcuni dei dieci nomi che, dal 16 luglio al 3 agosto alla Cava del Sole -David Sassoli di Matera, saranno protagonisti dei concerti in cartellone per il ”Sonic park Matera 2022”. L’annuncio è stato dato oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa dagli organizzatori di Reverse Agency, Ac Phoenix e amministratori locali. Oltre a Blanco(vincitore a Sanremo in coppia con Mahmood) che ha avuto già il tutto esaurito per il concerto del 3 agosto, sono in programma i concerti di Caparezza (16 luglio) ,Achille Lauro (17 luglio) intervenuto via web con il manager materano Angelo Calculli ,del lucano Chiello (18 luglio) dei Litfiba (20 luglio), di Marracash (26 luglio) , Elisa (27 luglio), Manuel Agnelli (29 luglio) , Ghali (30 luglio) e PInguini tattici nucleari(31 luglio). “Il festival- è stato detto nel corso dell’incontro- che raccoglie in dieci concerti ,musica indipendente, rave e nuove tendenze si propone come uno degli eventi da non perdere dell’estate musicale italiana, di riferimento per la Basilicata e le regioni vicine. A Matera come a Stupinigi (Torino), dove da alcuni anni si tiene una analoga manifestazione, attraverso la musica ci si riappropria di spazi straordinari e dal grande valore artistico e culturale”. Bene attendiamo esordio e sorprese aggiuntive, come quelle degli eventi di avvicinamento o di contorno che potrebbero venire per Sonic Park Matera 2022



CONTRIBUTO E PRESENZA DI COLDIRETTI AL SONICPARK

SONIC PARK MATERA: AI VISITATORI VERRA’ OFFERTO IL MEGLIO DELL’ENOGASTRONOMIA DI BASILICATA

Grazie alla collaborazione di Coldiretti Basilicata con il progetto “Io sono Lucano”



Tra i protagonisti della prima edizione di Sonic Park Matera, in programma nella città dei Sassi, dal 16 luglio al 3 agosto, ci saranno anche i prodotti del marchio “Io sono lucano” , progetto promosso dalla Coldiretti Basilicata, grazie all’impegno della cooperativa “La nuova aurora”, partner dell’evento. Nel corso delle tre settimane dell’evento, infatti, quello della Cava del Sole “David Sassoli” diventerà un vero e proprio villaggio dove si potrà accedere dalle ore 18 e trovare servizi di food&beverage con i prodotti del territorio. “Da subito abbiamo aderito alla manifestazione – ha spiegato il direttore della Coldiretti di Basilicata, Aldo Mattia, nel corso della presentazione dell’evento – convinti che la promozione di un territorio passa oltre che attraverso la musica e la cultura in generale, anche per mezzo dell’enogastronomia. Per questo abbiamo voluto offrire ai tanti visitatori attesi in quelle settimane a Matera il meglio dell’agroalimentare di Basilicata, sicuri che sapranno apprezzare quanto di buono la nostra regione offre”.

