Castellaneta (TA) ospita Cromophilla Mostra di pittura e di fotografia

Cromophilla è un neologismo, inventato per meglio capire cos’è l’arte attraverso i colori; Cromophilla è un processo che permette a uomini e donne di convertire l’energia solare in energia artistica; Cromophilla è l’insieme dei pigmenti che permette di costruire, armonizzare, tessere un’opera pittorica.

Cromophilla dà il titolo a questa mostra di pittura che ogni anno accoglie le opere di altrettanti allievi dell’associazione Novecento, guidati dal maestro Vito Addabbo, che opera nel territorio già dal 2006 e che, in 19 anni, ha ospitato più di 200 corsisti.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Castellaneta, è inaugurata il 2 agosto 2025 alle ore 19:00 nelle sale del palazzo Baronale di Castellaneta: apre uno spazio dedicato alla grande performance fotografica di Gianmarco Di Maio che, fra luci ed ombre, ferma istanti che sfuggono alla veloce routine quotidiana.

La mostra ospita nella seconda serata del 3 agosto un evento musicale con la soprano Claudia Consiglieri, accompagnata al pianoforte da Arianna Pia De Pasquale, per interpretare musiche di Puccini, Verdi Bellini, Mozart, Massenet, Gounod. Arianna Pia De Pasquale, nata a Taranto, ha intrapreso un percorso di studio serio e diligente del pianoforte sotto la guida della Ma Mariantonietta Saccomanni; nel 2021 ha sostenuto l’esame di ammissione al triennio accademico di Io livello al Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto e ha concluso tale percorso a marzo di quest’anno, sotto la guida del M° Tommaso Cogato. Originaria di Taranto, Claudia Consiglieri è un soprano lirico diplomata al Conservatorio “Giovanni Paisiello” della sua città natale; ha perfezionato la sua formazione vocale sotto la guida del Mo Stefano Rinaldi Miliani. Nel corso della sua giovane carriera, Claudia ha già preso parte a diverse produzioni operistiche, interpretando ruoli in capolavori come La Bohème, Cavalleria Rusticana, Rigoletto e altri titoli del grande repertorio italiano. Per Claudia, la musica non è soltanto arte: “La musica è la mia essenza, il mio respiro. Non potrei immaginare la vita senza il canto: è la mia verità più profonda e la mia libertà più grande”.

Durante questa serata, ospite graditissimo, è il produttore e attore Luca Guglielmi, diretto discendente del famoso divo del cinema muto Rodolfo Valentino, che ha annunciato di voler far dono di un telegrafo, di un proiettore e di numerose bobine di film degli anni venti appartenute alla famiglia Guglielmi, vero cognome di Rodolfo Valentino, l’uomo che portò con sé la bellezza italica in America e che con il suo sguardo affascinò le donne del mondo intero.

Ed è proprio alla donna, alla sua grazia e alla sua bellezza, che sono dedicati spazi del palazzo Baronale, con dipinti inediti.

Nella quinta serata della mostra, mercoledì 6 agosto alle 20:30 nel cortile del palazzo Baronale, si esibisce il SuperNova Duo Acustico, composto da Valentina Martucci (voce) accompagnata da Michele Marinelli (chitarra e footdrum), canti e suoni che coinvolgeranno gli spettatori nella calda serata d’agosto. Il SuperNova Duo Acustico è nato come un vero e proprio concept musicale derivato dalle esperienze musicali della cantante Valentina Martucci (vincitrice di Area Sanremo Tim 2018, laurea in canto jazz all’Università della Musica Roma, master a Cinecittà Campus con Cheryl Porter) e del chitarrista Michele Marinelli (chitarrista in studio per l’album “Melodie” di Graziano Galatone, chitarrista turnista estate 2016 in Puglia con Alberto Radius, chitarrista in studio per il singolo “Mal d’amore” di Simona Molinari). Il SuperNova Duo Acustico porta sul palco il calore del neo soul e smooth jazz, mescolati con la bellezza del cantautorato italiano ed internazionale; il repertorio spazia dai grandi classici della canzone italiana a reinterpretazioni di brani soul, jazz e funk, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

La mostra resterà aperta fino al sabato 9 agosto 2025.