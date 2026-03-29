Casse edile Basilicata premia eccellenze scolastiche con Vacanza di merito

E’ un incentivo, un premio per gli studenti delle medie inferiori, figli di iscritti alla Cassa edile di Basilicata che si saranno distinti a scuola nell’anno scolastico in corso, che potranno fruire di una vacanza in Calabria. Un incentivo a fare bene, a dare soddisfazioni in famiglia e a sostenere le stesse in un momento di crisi, caratterizzato dall’aumento di tariffe dei servizi che si riflettono negativamente sul reddito . Responsabilità precise di quanti dovrebbero guidare con senso di responsabilità il Belpaese, aldilà delle guerre in corso dall’Ucraina, a Gaza all’Iran che continuiamo a subire. Una vacanza e un momento di serenità per i ragazzi.



COMUNICATO STAMPA

EDILIZIA E WELFARE: LA CASSA EDILE DI BASILICATA LANCIA LA “VACANZA MERITO” PER I FIGLI

DEGLI OPERAI

L’iniziativa premia l’eccellenza scolastica e si aggiunge al vasto pacchetto di prestazioni e sussidi

che l’Ente già eroga a sostegno di imprese e lavoratori lucani.

POTENZA – La Cassa Edile di Basilicata rafforza il proprio impegno al fianco delle famiglie del comparto delle costruzioni. È stata annunciata ufficialmente l’organizzazione della “Vacanza Merito”, un soggiorno premio dedicato ai figli dei lavoratori edili iscritti, che si terrà in un Resort 4

stelle in Calabria dal 27 giugno al 04 luglio 2026.

L’iniziativa è riservata a 20 studenti della scuola media inferiore che si sono distinti per l’eccellenza

del proprio profitto scolastico. Un premio che trasforma l’impegno sui banchi di scuola in un’esperienza di svago e crescita.

Questa nuova prestazione non viaggia isolata, ma si inserisce in un quadro di interventi già operativi.

La Cassa Edile di Basilicata, infatti, eroga regolarmente una serie di misure di sostegno fondamentali per l’equilibrio del settore: Sussidi per lo studio, contributi per spese sanitarie, integrazioni per malattia e infortunio, e premi di anzianità professionale edile (APE), per quanto concerne i lavoratori. Per le Imprese: agevolazioni contributive, supporto nella gestione della sicurezza e

regolarità nei versamenti, integrazione per malattia e sostegno per i dispositivi di sicurezza.

“Si tratta di un progetto – ha dichiarato Michele Margherita, Presidente della Cassa Edile di Basilicata – che abbiamo fortemente voluto all’indomani della fusione delle nostre Casse Edili Provinciali di Potenza e Matera. La ‘Vacanza Merito’ si somma alle numerose prestazioni che già garantiamo quotidianamente a imprese e lavoratori, rappresentando un segnale di ulteriore

rafforzamento delle nostre funzioni di mutualità. Stiamo già valutando nuove iniziative per rispondere con sempre maggiore efficacia alle evoluzioni del settore.”

“Penso si tratti di un’iniziativa meritevole, voluta con determinazione dalle Organizzazioni Sindacali – ha aggiunto Carmine Lombardi, Vice Presidente della Cassa Edile di Basilicata – In una fase di fragilità economica, integrare i sussidi esistenti con premi che guardano al futuro dei giovani è il modo migliore per dimostrare vicinanza reale alle famiglie dei lavoratori.”

L’iniziativa conferma la missione della Cassa Edile come ente centrale del welfare integrativo

regionale, con una visione che punta sul benessere, sulla formazione e sul riconoscimento del valore

sociale del lavoro edile.

Potenza il 27 Marzo 2026

Il Presidente il vicepresidente

Michele Margherita Carmine Lombardi