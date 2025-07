Casa Noha presenta le iniziative per le “Sere FAI d’Estate 2025”: esperienze uniche tra natura, storia e cinema

Anche quest’anno, Casa Noha è protagonista delle “Sere FAI d’Estate”, offrendo ai visitatori un programma ricco di esperienze indimenticabili, pensate per scoprire Matera e il Parco della Murgia in modo nuovo e affascinante. Da giugno a settembre, tra trekking, tour guidati e suggestivi aperitivi, l’estate materana diventa l’occasione ideale per vivere il territorio e la sua storia da una prospettiva unica.

TREKKING NEL PARCO DELLA MURGIA AL TRAMONTO

Dal tramonto di giugno a settembre, Casa Noha invita tutti gli amanti della natura e della tranquillità a partecipare a un trekking dolce nei sentieri più panoramici del Parco della Murgia Materana. Accompagnati da una guida escursionistica locale, i partecipanti percorreranno un itinerario che svela la straordinaria biodiversità, la storia millenaria e i luoghi nascosti della Murgia, dalle chiese rupestri agli scorci naturali che fanno di questo paesaggio uno dei più suggestivi d’Italia. Un’esperienza pensata per chi desidera allontanarsi dal ritmo frenetico della quotidianità e immergersi nella bellezza senza tempo di Matera.

I SASSI AL CALAR DEL SOLE

Per chi desidera unire la bellezza del tramonto alla storia, il programma delle “Sere FAI d’Estate 2025” propone un tour serale dei Sassi di Matera, uno dei siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Passeggiando tra i vicoli e le piazze dei rioni Sassi, i partecipanti scopriranno come la città si sia evoluta nel corso dei secoli, mantenendo intatta la sua identità unica. Il tour si concluderà con un aperitivo panoramico che offrirà una vista mozzafiato sulla città e sul Parco della Murgia. Questo evento è realizzato in collaborazione con l’Hotel Il Belvedere.

IL CINEMA TRA I SASSI

Matera, città che ha conquistato registi e sceneggiatori di tutto il mondo, è protagonista anche di un tour dedicato al cinema. Il percorso si snoda tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo a capolavori cinematografici come La Lupa, Il Vangelo secondo Matteo, The Passion, Ben Hur, e il recente Spectre della saga di James Bond. Il tour si conclude con un aperitivo su una terrazza panoramica, da cui si può ammirare il panorama su Piazza San Pietro Caveoso, mentre il tramonto trasforma la città in un dipinto vivente. Si ringrazia per la collaborazione il Resort Pianelle.

Sono quasi 400 le iniziative che da fine giugno a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere estive, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, ascoltando i suoni del bosco o partecipando a esplorazioni guidate alla ricerca di animali notturni, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto tra alberi centenari e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia. E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali e a trekking e passeggiate all’imbrunire.

Il calendario delle “Sere FAI d’Estate” prenderà il via nel fine settimana del 21 e 22 giugno, quando al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), nella cui chiesa è stato da poco inaugurato il nuovo altare disegnato da Mario Botta, sabato 21 giugno si celebrerà l’inizio della stagione con una suggestiva Festa del Solstizio d’Estate, durante la quale sarà possibile visitare l’antico complesso inserito nelle liste Unesco del Patrimonio dell’Umanità e cenare nel cortile. Fino ai primi giorni di settembre si susseguiranno poi centinaia di eventi, per tutte le età e per tutti i gusti. Dagli Aperitivi letterari con alcune tra le più apprezzate e riconosciute giovani voci poetiche del panorama nazionale in programma all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC) alle rigenerative Sessioni di yoga e di immersione forestale proposte rispettivamente nella natura di Villa Gregoriana a Tivoli (RM) e della Riserva naturale I Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS); dal Concerto del Nerida Quartet al Memoriale Brion, capolavoro di Carlo Scarpa ad Altivole (TV), che condurrà il pubblico in un’esperienza musicale unica, alla Notte bianca dei bambini all’Abbazia di Cerrate a Lecce, per riscoprire la bellezza dei giochi di una volta e della loro condivisione; dagli Aperitivi al tramonto allietati da musica dal vivo nella cornice unica della Velarca a Tremezzina (CO), la storica casa barca situata di fronte all’Isola Comacina, all’iniziativa dedicata alle Creature notturne, passeggiate a partire dal crepuscolo per conoscere i piccoli mammiferi e i rapaci notturni che popolano il parco del Castello di Masino a Caravino (TO) e il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG).

Tra gli eventi più apprezzati delle scorse edizioni, torneranno anche quest’anno Astronomi per una notte, le osservazioni del cielo stellato guidate da esperti e astrofili in diversi Beni FAI, la rassegna Pellicole d’autore en plein air con la proiezione nei giardini di Palazzo Moroni a Bergamo di film che raccontano le sfide (impossibili) dell’Uomo nei confronti della Natura, Ars Sonora a Villa Panza a Varese, ciclo di appuntamenti con concerti indoor e outdoor con sonorizzazioni, lezioni-concerto, talk e laboratori musicali in dialogo con la collezione d’arte custodita nella dimora, e Fuori Cantina, viaggio enogastronomico attraverso pregiati vini siciliani e prodotti tipici locali tra gli alberi di agrumi del Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi ad Agrigento (informazioni dettagliate e calendario completo degli eventi su www.serefai.it).

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di “Sere FAI d’Estate” nei Beni FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti. Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni, una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese, e a Delicius, che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto, confermando la propria vicinanza e partecipazione alla missione del FAI.

