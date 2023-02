Casa Netural: “Mai più sole” di Nadia Maria Filippini

In preparazione alla Giornata della Donna, l’8 Marzo, Casa Netural in collaborazione con Fondazione Zètema (zetema.org), Synchronos, Casa Netural (benetural.com) e Casa Ortega (casaortega.it) presentano, mercoledì 1 Marzo 2023 alle ore 18.30, il libro “Mai più sole” contro la violenza sessuale di Nadia Maria Filippini presso Casa Ortega, nel cuore del Sasso Barisano.

A seguire: dibattito con l’autrice Nadia Maria Filippini, docente di Storia delle donne presso l’Università di Ca’ Foscari di Venezia.

Interverranno Simona Spinella di Casa Ortega, l’artista Iraniana Kiana Tajammol e la splendida voce di Badrya Razem con la mediazione di Roberta Tritto di Casa Netural.

In “Mai più sole “ si prende in esame “un processo per violenza carnale di cui è stata vittima una ragazza. Per una volta ancora, come tutte le donne che hanno subìto violenza e che hanno avuto il coraggio di denunciarla, Alma dovrà comparire davanti ad un giudice per spiegare, motivare, discolparsi della sola colpa di essere donna.” nel 1976 a Verona le femministe ottennero per la prima volta che un processo per stupro si svolgesse a porte aperte. Per denunciare la violenza maschile che si nascondeva nelle aule dei tribunali.

Ad oggi tra i dipinti e le installazioni di Casa Ortega, cerchiamo un momento di condivisione, di ascolto e di riflessione sulla condizione della Donna come specchio della condizione intersezionale di tutto il genere umano.