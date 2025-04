Casa degli astronauti…in volo anche annullo speciale

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi in occasione della presentazione del libro ”La Luna respira ” di Emilio Salierno con l’annuncio della partenza per gli Stati Uniti dall’aeroporto di Torino Caselle,a bordo di un Antonov, di un modulo per la casa sulla Luna degi astronauti https://giornalemio.it/cronaca/partita-la-casa-degli-astronauti-a-razzo-con-la-luna-che-respira/. E con quel volo è partito anche un annullo speciale, per la passione dei filatelici. La Luna ha esteso il suo respiro lasciando una traccia su una cartolina ricordo. L’11 aprile a Matera, ricordiamo, la presentazione nel salone della Camera di commercio del libro con i protagonisti.