“Cartoline d’artista” della prof.ssa Emanuela Pulvirenti a Montescaglioso (MT).

La Sala del Capitolo della millenaria abbazia benedettina di san Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT) ha ospitato la presentazione del libro “CARTOLINE D’ARTISTA – Viaggio tra le meraviglie del mondo nei dipinti più belli della storia dell’arte” (Edizioni BUR Rizzoli), scritto dalla prof.ssa Emanuela Pulvirenti. Nell’iniziativa sono coinvolti LABEL, Matera 2019 Open Future, Provincia di Matera, Comuni di Matera e Montescaglioso (MT), Distretto AgroEcologico della Murgia e del Bradano.

Ha dialogato con l’autrice il prof. architetto Filippo Bubbico, il quale ha avuto modo di conoscere l’autrice negli anni scorsi. Ha poi evidenziato come l’opera consenta di compiere “un viaggio con gli occhi e la visione degli artisti” in 31 luoghi dell’Italia e dell’estero. Ha poi illustrato il ricco curriculum della scrittrice: è architetto, insegnante di storia dell’arte e dottore di ricerca in Fisica Tecnica Ambientale con specializzazione in illuminotecnica; da diversi anni si occupa di divulgazione e didattica dell’arte. Tiene lezioni e parla di arte in incontri pubblici, nei webinar, sui giornali ed in tv (per la trasmissione di Rai 3 Geo ed altri programmi). Nel 2001 ha fondato lo Studio Triskeles Associato, per il quale ha curato l’illuminazione di musei, chiese ed aree archeologiche in numerose città italiane. Ha scritto numerose pubblicazioni di illuminotecnica ed insegnato light design in varie istituzioni universitarie, tra le quali la Sapienza di Roma e lo IED di Milano. Nel 2011 ha aperto il blog Didatticarte, divenuto in pochi anni uno dei siti di divulgazione artistica più seguiti in Italia, la cui pagina Facebook conta oltre 220 mila iscritti. Nel 2016 ha vinto il premio Silvia Dell’Orso per la divulgazione dei beni culturali. Nel 2022 ha pubblicato “IL MONDO ALLA FINESTRA” – la storia dell’arte raccontata dalla cornice di una finestra” (BUR Rizzoli), cui si è fatto cenno nel corso dell’incontro.

Il prof. Bubbico ha sottolineato la chiarezza e la completezza dei testi di storia dell’arte curati dalla prof.ssa Pulvirenti, adottati da lui stesso, nelle proprie classi, durante l’attività didattica svolta. L’ autrice, nel corso della presentazione, ha evidenziato come l’Italia sia sempre stata meta ambita da parte dei visitatori provenienti da tutto il mondo e sia stata fonte di ispirazione per numerosi artisti. Il libro fa riferimento ed illustra opere artistiche incentrate su località italiane come Roma (piazza S. Pietro, Colosseo, Pantheon), Milano (Duomo), Venezia (piazza S. Marco), Firenze (Santa Maria del Fiore; Piazza della Signoria, Ponte Vecchio); Napoli (Vesuvio); per la Sicilia l’Etna e Segesta. Tra le località estere il Partenone di Atene; Stonehenge e Westminster (Inghilterra); l’Alhambra (Granada, Spagna); la Sfinge (Giza, in Egitto); Santa Sofia a Istanbul (Turchia); San Basilio a Mosca (Russia); per la Francia Notre Dame e Torre Eiffel a Parigi; Mont Saint Michel, Chartres, Marsiglia ed Étretat; Dresda (Germania); Statua della Libertà (New York, U.S.A.) e le cascate del Niagara (U.S.A. – Canada); Fuji (Giappone); Taj Mahal (India).

Nel corso della carrellata delle opere inserite nel testo puntuale attenzione è stata posta ai dettagli tecnici, ai cambiamenti avvenuti nel tempo ed alla personale visione dell’artista. La presentazione è stata arricchita da aneddoti e citazioni di considerazioni filosofiche. Emanuela Pulvirenti, a tal proposito, ha evidenziato ed ampiamente dimostrato come “due artisti possano guardare all’arte ed alla realtà in modo diverso e personale”. Tra gli artisti citati nomi prestigiosi quali Canaletto, Marc Chagall, Claude Monet, Henri Matisse, Salvador Dalì, Andy Warhol, Dino Buzzati (noto anche per la sua produzione letteraria), Gian Lorenzo Bernini, Pablo Picasso.

La serie di interventi è stata chiusa dall’innovatore sociale Francesco Lomonaco, organizzatore dell’incontro per il progetto “Weekend con l’autore”, nell’ambito del Patto per la Lettura. Si tratta di un progetto sociale itinerante nell’area del patrimonio UNESCO – Distretto AgroEcologico della Murgia e del Bradano, con la partecipazione dell’associazionismo territoriale, composto da cicli di eventi performativi ed itineranti, per mettere in relazione Autori con il territorio (in particolar modo quello giovanile), in formazione formale ed informale, allo scopo di favorire fermento e coesione socio – culturale.

Il Distretto Agroecologico della Murgia e del Bradano è formato da 19 centri lucani: Matera, Montescaglioso, Metaponto (frazione di Bernalda), Pomarico, Miglionico, Grottole, Tricarico, Grassano, Bernalda, Irsina (in provincia di Matera); Tolve, Cancellara, Pietragalla, Genzano di Lucania, Banzi, Palazzo San Gervasio, Acerenza, Oppido Lucano (in provincia di Potenza). Sono 9 i centri pugliesi: Gravina in Puglia, Altamura, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Poggiorsini, Minervino, Spinazzola (in provincia di Bari); Ginosa e Laterza (in provincia di Taranto).