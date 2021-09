…che Il ministro della Salute, Roberto Speranza, possa riceverla direttamente dai rappresentanti dell’Associazione zona franca urbana di Matera, che avrebbero voluto farlo venerdì 10 settembre a margine della prima delle ” Giornate del lavoro” della Cgil Basilicata. Ma non è stato possibile , in quanto il Ministro, oberato di impegni è andato via come un fulmine, dopo aver partecipato al dibattito su ” Sanità pubblica e welfare di comunità” . E con l’occasione, chissà, ci sarebbe potuto essere anche un autografo sul libro scritto dallo stesso Speranza dal titolo ”Perchè Guariremo” , pubblicato nel 2020. Libro ormai introvabile , tranne che per chi è riuscito a comprarlo, prima che fosse ritirato, mentre la pandemia faceva il suo corso. Non mancheranno occasioni. Chissà…a Matera, a Roma o a Dubai.