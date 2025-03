Carri e gruppi. C’era anche Trump al Carnevale montese

Sì, lo abbiamo visto aggirarsi tra le strade di Montescaglioso, intorno ai carri, tra la gente con la sua espressione da ”facciatosta” che punta al business, come dicono negli States, con i toni alti di minacce e provocazioni come quella dei dazi che rischiano di far saltare l’economia del BelPaese , della Cina e dell’Europa. E proprio alla ”squinternata” e ”subalterna” Unione ha mostrato un cartello con una scritta lapidaria: ” Europa incapace, faccio io la pace”. A modo suo naturalmente, tenendo a distanza, salvo a citarli quando e se serviranno la Cina e ltalia, con le maschere del presidente Xi Jinping e della presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che è su un pericoloso asse di equilibrio tra Italia ( con il leader della Lega Matteo Salvini schierato apertamente con Trump, le opposizioni che le chiedono di dire da che parte e con chi sta?) e Unione Europea. Ma forse ci vorrebbe una bella bevuta come ha suggerito un’altra maschera che non ha fatto mistero delle sue preferenze mostrando un cartello ” Meglio essere bevitori famosi, che alcolisti anonimi’ e un abbigliamento ricoperto da tanti tappi di birra. Un brindisi al Carnevale ci vuole…



Tanti gli spunti per mascherarsi. Abbiamo incrociato anche un nobile del passato, che ci ha ricordato la rievocazione della ” Cavalcata dei Borbone” , quell’arrivo di re Carlo di Borbone e del suo seguito nel 1735. E poi l’anima religiosa e conventuale di Montescaglioso, devota a San Rocco e con quel simbolo di storia che è l’Abbazia di San Michele Arcangelo, con travestimenti di monaci e monache gaudenti e di alcuni ”cucibocca” che segnano la vigilia dell’ Epifania. Naturalmente c’erano altre maschere, singole o in gruppi o di famiglia, finanche il bimbo in carrozzina, travestitati da ”Puffi” gli ometti e le donnine blu.

Tanti spunti per legare il Carnevale alla storia di Montescaglioso e alla realtà e magari, giriamo il suggerimento al sindaco Vincenzo Zito, per invitare il presidente Trump a Montescaglioso quando le acque si saranno calmate. Del resto Montescaglioso ha una forte comunità ”montese” a Patterson ()New Jersey) e il Carnevale, accanto alla musica che è una forte e qualificata peculiarità della Città dell’Abbazia, con quanto si sta facendo- e bene- con la produzione dei carri allegorici è una freccia in più nella promozione territoriale. Davvero belli e interessanti, per i temi trattati, i carri che sfilano per l’edizione 2025 realizzati da giovani che hanno messo in campo fantasia, ingegno e passione.

La squadra “Matti da Saldare” con il carro “Give peace a chance” ispirato alla celebre canzone di John Lennon, presenta in chiave allegorica il rischio di una possibile Terza Guerra Mondiale con il fine di diffondere un messaggio di pace. “Che rumore fa la felicità”, il tema della squadra “La capa gira”, il cui intento è quello di esprimere come la felicità, inteso come bene immateriale ed universale, debba essere soprattutto per le nuove generazioni una ricerca costante a prescindere dall’etnia e “I maghi della cartapesta” con il tema “La pozione magica della pace” che una volta bevuta da linfa ad una nuova Era, in cui la volontà di fare del bene prende il sopravvento sulla malvagità e su quel disequilibrio mondiale tipico delle guerre. Bene. Con l’auspicio che i carri della speranza portino sulla strada del buon senso.