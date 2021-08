La musica ce l’ha nel sangue, in testa, a casa, in auto e sul posto di lavoro, naturalmente…Damiano Laterza, organizzatore di ” Paper pop vol.2”, quando si parla di musica entra in una dimensione che conosce bene e ascolta di tutto. E quando il riferimento è ai dischi in vinile, dai 45 ai 33 giri, e allora non si può non parlare di piatti, mixer, amplificatori e, naturalmente, degli antesignani della musica di quella musica di ascolto con i successi dell’estate, diffusi davanti ai bar o in spiaggia. Un gettone, anzi 50 lire, ma non erano rare le programmazioni di tre brani con 100 lire, per un rock coinvolgente o per un lento che invitava a ballare, a fare nuove amicizie e via immaginando…



Per cui un Juke Box, i Wurlitzer – e non solo- ormai sono pezzi da collezione, di quelli italiani, non ingombranti e restaurati farebbero al caso di un appassionato come Antonio Andrisani. Damiano ha qualcosa ma, soprattutto, ha tanti contatti grazie all’esperienza familiare nel settore di strumenti e giochi elettronici, come i flipper. ” E’ un progetto nel cassetto – ricorda Damiano, che inforca un paio di occhiali a specchio- nato dopo una mostra su Andy Warhol alla Fondazione Sassi- e mi piacerebbe che i giochi elettronici potessero essere fruibili in una mostra, con tutto quanto ha significato per il costume di quegli anni. Un gettone, una partita, e la fantasmagoria di luci, suoni e sfide interminabili. Ci sto lavorando…” Era il clima delle sale giochi con tanti gestori, chiamati a Matera amichevolmente ” Zizì”, zio, che hanno fatto la storia degli anni Settanta, in particolare. I collezionisti non mancano e attendiamo che Damiano Laterza concretizzi il progetto, magari per ”Paper pop vol 3”-