Carn’valon a Monte ha fatt a rivoluzion, come a Rio !

…di colori, allegria e tanta goliardia. Ancora una volta Montescaglioso ha dato fuoco alle polveri del carnevale e coinvolto concittadine, concittadine e visitatori provenienti da Matera, da altri centri del Materano e della Puglia. L’animazione di strada, con grandi e piccini, con la sfilata di carri, gruppi mascherati , tanta musica e una programmazione fatta per tempo, con Pro Loco, gruppi organizzati , Comune hanno portato a una bella festa spensierata fino a tardi. E nel solco della tradizione non si poteva non pensare a Carn’valon e a tutta quella filiera di segni che lasciano una ventata di allegria per l’edizione che verrà…Al lavoro, dopo la Quaresima, per un Carnevale montese gemellato con Rio. Provateci…E san Rocco farà la sua parte.