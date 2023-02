Carnevale? Martedì grasso con la Crapiata dance a La Martella

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi , https://giornalemio.it/eventi/carnevale-a-la-martella-in-allegria-e-manifesti-azzeccati/ , e la serata di spensierata allegria, tra musica, maschere e balli fino a notte fonda , di martedì grasso ,lo ha confermato. L’Associazione ”Amici del borgo” -e quanti ci stanno a rimboccarsi le maniche- ci sanno fare, mettendoci volontà, fantasia e tirando fuori dalla tasca quanto basta senza spese pazze. Un esempio di buona amministrazione, a denominazione di origine controllata, che può fare scuola….se le ”spighe vaganti” che girano intorno al Bue, simbolo di Matera, avessero l’umiltà di lavorare nella dimensione del reale. Il Carnevale del borgo La Martella ha colmato un vuoto che in centro e nel resto della città si è visto eccome. Eppure si potrebbe fare di più, recuperando tradizioni e lavorando sulla modernità.



A La Martella, come da manifesto, anzi da manifesti – ricordando la comunicazione grafica di Giuseppe Barberio- hanno lavorato in tanti divertendosi e facendo divertire. Ne citiamo uno, che ha mantenuto un basso profilo, ma he sul piano organizzativo è insuperabile. E non poteva che essere Donato Loparco, quell’Akuna Matata del Carnevale di Trm della Prima Repubblica, che non ha mai smesso di impegnarsi per la città e spesso con il solo spirito di volontariato. Ieri sera avrebbe meritato, come hanno chiesto alcuni, un bel piatto di crapiata. La genuina e identitaria pietanza contadina che a La Martella è celebrata con una sagra. Uno degli appuntamenti peri i 70 anni dalla fondazione, in attesa del crapiata dance del 1 agosto. Musica, balli, lotteria e crapiata. E’ qui la festa? A La Martella, naturalmente.

UN TUFFO NEL CARNEVALE DEL PASSATO