Carnevale di Matera ”Allabbun” con musica, maschere e allegria

E quella maglia da ”Superuagnaun” di Espedito Pozzuoli con la scritta dialettale ” Allabbun, che ricorda nel tratto grafico un eroe della Marvel, ci sta tutta per il carnevale di Matera 2026 con i colori della gravina e del Mediterraneo per coinvolgere concittadini e visitatori nella festa della spensieratezza. E quello spunto è davvero azzeccato alla guida, con l’ammiraglio della pirateria dei Sassi Claudio Mola, che con musicisti in maschera ha guidato la brigata di carnevali proveniente da Crispiano ( Taranto) , Ferrandina, Teana, Lavello e con i campanacci di San Mauro Forte dal piazza Vittorio Veneto al cuore antico dei Sassi in piazza san Pietro Caveoso e dintornihttps://giornalemio.it/eventi/maschere-e-campanacci-per-il-carnevale-di-matera/ .



Tutto questo mentre le serate in città e nei borghi sono contrassegnate dalle ”matinate” con tanto di uascezze finali. Beh è un buon inizio,acccompagnato da una domenica con tanto sole e famiglie con bambini pronti a lancio di coriandoli. Spunti anche per i gruppi mascherati che vorranno divertirsi e sfilare per esempio nelle serata del giovedì e martedì grasso. Tanta allegria, selfies, foto ricordo e sorrisi come ci ha ricordato il cavalier Giovanni Martinelli dell’associazione Oasi del Sorriso. E poi la cupa cupa alla buona, Allabbun, che promette di far mascherare quanti oggi sono in completa tenuta nera da ”cupa e cupè” come Giuseppe Petragallo e Sergio Palomba. Un po’ di colore, magari con giallo e rosso come la maglietta indossata da Espedito che ha già ricevuto prenotazioni. Parte il merchandising…Altro che alla buona. Forza con le taglie dalla S alla XXLR, dove ”R” sta per robust.

