Una busta di carta, lana, stelle filanti e tanto colore per le maschere indossate dai bambini dell’Istituto ” Padre Giovanni Minozzi” di Matera che hanno sfilato, in un clima festoso, dalla scuola percorrendo via Duni, via Ridola, via Del Corso e piazza Vittorio Veneto, salutati da cittadini e turisti.Ad accompagnarli le loro insegnanti in un clima di simpatia e di sano divertimento di Carnevale, che ha avuto un passaggio di dolcezza…a pochi metri dagli stand della festa del cioccolato. Meritano un applauso e tanta considerazione gli scolari della ”Minozzi” impegnati, come è nella tradizione della scuola, in attività didattiche creative e formative. Anche il Carnevale ha insegnato loro che ci si può divertire con poco, con un pizzico di manualità e tanta voglia di rispettare l’ambiente.