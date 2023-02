Carnevale Aradeino in allegria, dal grande al piccino…

Una diretta web cominciata nel pomeriggio di domenica 19 febbraio per il carnevale Aradeino, che si svolge nella cittadina di Aradeo ( Lecce) da 33 edizioni e che rientra tra gli eventi di spensierata allegria di maggiore attrazione del Salento e della Puglia, in generale. Per le strade sette carri a tema di cartapesta e oltre 2000 figuranti oltre a gruppi mascherati di grandi e piccini e di turisti, che hanno salutato con coriandoli e musica il passaggio dell’allegra brigata. Anche quando è passato il carro funebre con Carnevalone, che si è unito ai festeggiamenti pur sapendo che la Quaresima è vicina… Una domenica di sano divertimento e con una famiglia materana, che si è mescolata al festoso corteo. Buon divertimento…