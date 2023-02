Carnevale al Cip di Serra Rifusa con la pignata dell’allegria

La pignata di Carnevale del Centro integrato polivalente di Serra Rifusa, a Matera, è come l’araba fenice che risorge…ormai da 15 anni dai suoi cocci, come ci ricorda Edoardo De Ruggieri che dal 1999- anno della fondazione del Centro- ne segue vita e anima. E così giovedì 16 febbraio, a pochi giorni dalla chiusura del festoso evento, tra balli, suoni, scherzi che hanno visto tra i protagonisti i frequentatori della struttura, insieme ai parenti, e a operatori di Amasam, e delle Case famiglia di Matera, Miglionico e Tricarico, la pignata di terracotta è finita in frantumi liberando il suo tesoro di caramelle e cioccolato.



Si sono cimentati in tanti, a occhi bendati, naturalmente, e con i suggerimenti del pubblico per orientarsi a destra, a sinistra o al centro per colpire quel vaso di terracotta – la pignata- con una mazza di legno. Tradizione rispettata, dopo i limiti imposti dalla pandemia da virus a corona marchiato covid 19, e l’annuncio da parte del direttore del Centro Edoardo De Ruggieri delle iniziative che saranno programmate nei prossimi mesi: laboratori, formazione, animazione che serviranno per affrontare ”tutti insieme” le diverse problematiche del disagio mentale. Questioni che chiedono impegno, risorse, pazienza ed esperienza sul campo, come quella messa in campo dagli operatori, dal dottor Nicola Ardito psichiatra del Dipartimento di Salute della Asm e da Cecilia Saponario ”la storia” del Cip…E Edoardo, che da 40 anni buoni si occupa di salute mentale, li ha ringraziati pubblicamente. Nella pignata del Cip c’è e ci sarà anche questo. Ma prima occorrerà incollare i cocci per la prossima edizione. Riciclare e riutilizzare, come è nei laboratori del Centro, costumi di carnevale compresi.