Carnevale a La Martella in allegria e manifesti azzeccati

Se avessero avuto il tempo di pubblicizzarlo in maniera adeguata, tam tam dei social a parte, il Carnevale del borgo La Martella avrebbe attratto sabato 18 febbraio gente anche dai comuni vicini, grazie a quella calamità fatta di accoglienza, simpatia e tanta voglia di divertirsi con poco. Gli ”Amici del borgo” che lavorano da un quadriennio buono al 70° dalla fondazione di quella parte di città, nata con il trasferimento dei residenti dai rioni Sassi, hanno fatto le cose per bene con musica, scherzi e sfilata di maschere per la gioia dei piccoli. Naturalmente si attende la serata del martedì grasso, per salutare il Carnevale. E l’edizione di quest’anno ha avuto nel tocco grafico di Peppino Barberio un esempio di creatività (non avevamo dubbi) e di efficacia, che ha invitato la gente a divertirsi, rispettando per esempio-la distanza di un centimetro…E questo aspetto, dopo la pandemia da virus a corona e del periodo da confinamento domiciliare (in italiano rende meglio) è un segnale di fiducia ad andare avanti, anche dopo la Quaresima.



LE LOCANDINE DELL’EVENTO