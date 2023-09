Carlos il viaggio di Santana…il film. Al Red Carpet di Matera, solo oggi e domani!

E’ arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con un evento esclusivo CARLOS, il documentario diretto dal regista Rudy Valdez dedicato al leggendario chitarrista e icona mondiale Carlos Santana. Le proiezioni di “CARLOS: IL VIAGGIO DI SANTANA. ANTEPRIMA MONDIALE”, si svolgono il 25, 26 e 27 settembre e sono arricchite da uno speciale contenuto introduttivo con la partecipazione dello stesso Santana e del regista Valdez, già vincitore di due Emmy (The Sentence, We Are: The Brooklyn Saints). In Basilicata solo due le sale cinematografiche che lo proiettano. Il Red Carpet a Matera (25 settembre/ ore 18,20 e 20,45 – 26 settembre/ ore 20,45) e il Don Bosco di Potenza (26 settembre/ore 19,00). L’opera celebra la vita e la storia di una delle più grandi icone della musica, vincitore di 10 Grammy, e raccoglie nuove interviste a Santana e alla sua famiglia, filmati d’archivio mai visti prima, tra cui video casalinghi registrati dallo stesso artista, filmati di concerti, scene di backstage, interviste con luminari dell’industria musicale e collaboratori, tra cui Clive Davis e Rob Thomas. Leggenda musicale da 50 anni, Santana continua a essere uno degli artisti più importanti del mondo, capace di fondere jazz, blues e rock n’ roll, con una incredibile apparente semplicità e leggerezza che hanno dato vita ad una sonorità originalissima. E allora, ancora: “Ascolta come va, il mio ritmo….”

