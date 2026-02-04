Carla Latorre porta in scena a Matera e a Pomarico “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni

Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 20 nella sede del Circolo La Scaletta a Matera, e sabato 7 febbraio sempre con inizio alle ore 20 nella sala consiliare del Comune di Pomarico, torna l’appuntamento con “…ai monologhi”, la rassegna teatrale giunta alla sua quinta edizione.

In scena “La misteriosa scomparsa di W”, celebre monologo di Stefano Benni, interpretato da Carla Latorre.

Un testo ironico, surreale e profondamente malinconico, che racconta la storia di V, una donna alla ricerca del suo “pezzo mancante”, la misteriosa W. In un mondo cinico e disgregato, popolato da egoismi e illusioni, V rivendica con ostinazione la possibilità di un amore autentico e di un’identità non addomesticata, pagando il prezzo di essere considerata “pazza”.

Attraverso una narrazione intensa e visionaria, il monologo diventa un viaggio introspettivo che alterna comicità e dolore, lucidità e sogno, restituendo allo spettatore uno specchio inquieto ma necessario della contemporaneità.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro di parola, capace di far sorridere, riflettere e riconoscersi.

A dare voce e corpo a questo personaggio è Carla Latorre, attrice e teatroterapeuta, formatasi a Bologna e attiva da anni nel panorama teatrale nazionale. Diplomata alla Scuola del Teatro del Navile, ha collaborato con importanti realtà e registi, tra cui Marco Sgrosso, Giorgio Barberio Corsetti, Ulderico Pesce ed Emilio Andrisani. È fondatrice della società GUTTA s.r.l.s., già presidente di MetaTeatro APS e dal 2025 specializzata in teatroterapia, ambito che arricchisce ulteriormente la sua ricerca artistica e performativa.

“Ai Monologhi” è una rassegna promossa e organizzata da MetaTeatro e Circolo Culturale La Scaletta, con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Matera e con la collaborazione del Comune di Pomarico.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.