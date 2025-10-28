Carbone; XVIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo

Dal 31 ottobre al 2 novembre, tra antichi vicoli, sapori autentici e atmosfere festive, il borgo di Carbone accoglie visitatori e appassionati con un programma ricco di esperienze: escursioni nella natura, laboratori, show cooking, musica dal vivo, incontri culturali e naturalmente degustazioni.

sarà questo il clima della XVIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo, un evento che celebra una delle eccellenze più pregiate della regione.

Una festa che unisce identità, territorio e convivialità. La Mostra, organizzata dal Comune di Carbone e dall’Associazione A.P.S. Tartufai del Serrapotamo E.T.S., si conferma uno degli appuntamenti di riferimento in Basilicata per la valorizzazione del tartufo bianco e delle eccellenze enogastronomiche locali. L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Basilicata, dell’APT Basilicata, del GAL La Cittadella del Sapere e si avvale della collaborazione del Parco Nazionale del Pollino. Determinante anche il contributo di diverse realtà economiche locali, che con il loro sostegno ribadiscono l’importanza di fare rete per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e gastronomico di Carbone e dell’intera area del Serrapotamo.

La festa si apre venerdì 31 ottobre con l’inaugurazione ufficiale degli stand enogastronomici, a partire dalle ore 16:30, dove sarà possibile degustare e acquistare le eccellenze del territorio. Alle 17:00, una suggestiva visita guidata condurrà i visitatori tra i vicoli e la storia del centro storico di Carbone, mentre alle 18:30 i profumi della cucina prenderanno vita grazie a uno show cooking firmato dalla talentuosa Chef Enza Crucinio. Alle 19:30 spazio ai saluti istituzionali, in una serata condotta dalla giornalista Cristina Longo, che accompagnerà il pubblico fino al gran finale musicale: alle 21:00 saliranno sul palco i Krikka Reggae, pronti a infiammare la piazza con la loro energia e le sonorità mediterranee.

Sabato 1 novembre sarà una giornata all’insegna della natura e della tradizione. Si comincia al mattino, alle 10:00, con le escursioni nelle tartufaie locali, per vivere l’emozione della cerca del tartufo in compagnia dei volontari dell’Associazione Tartufai del Serrapotamo. A mezzogiorno riaprono gli stand, mentre nel pomeriggio, alle 14:00, ci si sposta nei boschi per la raccolta delle castagne, un’attività che coinvolge grandi e piccini. Alle 17:00, cultura e arte si fondono in un incontro dedicato al dipinto “Elia sale al cielo”, con visita guidata al museo del borgo. A chiudere la giornata sarà la straordinaria voce di Nina Zilli, attesa sul palco alle ore 21:00 per un concerto che si preannuncia emozionante.

L’evento si concluderà domenica 2 novembre, con una mattinata riservata alle ultime escursioni e visite guidate (su prenotazione), e con la chiusura ufficiale degli stand alle ore 15:00, lasciando nei cuori dei partecipanti i profumi, i sapori e le emozioni di un’esperienza autentica tra i boschi e le tradizioni del Serrapotamo.

Per info e prenotazioni: Marianna 3408782255 – Matteo 3406976530 – Pro Loco Carbone 3717577108