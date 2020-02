Quando l’amico Edoardo De Ruggieri mi ha girato su whatsapp la locandina della Festa della Pentolaccia, che si terrà domani 20 dicembre alle 18.00, presso il Centro integrato polivalente di Serra Rifusa, ho salutato con simpatia e sull’onda dei ricordi dell’infanzia quella vecchia consuetudine della tradizione contadina di ”liberare” quel ” Vaso di Pandora” e di allegria del periodo carnascialesco. Una pentolaccia di terracotta, appesa a un corda, e un designato ‘demolitore” che con mazza e occhi bendati avrebbe dovuto centrarla senza colpire i goliardici astanti dalla testa dura…Beh, qualche colpo ci poteva scappare. Ma tra frizzi e lazzi il bersaglio veniva centrato e la pentolaccia finiva in frantumi, con i cocci e il suo contenuto di farina, coriandoli, dolciumi e altre diavolerie. Del resto era Carnevale. Complimenti a Edoardo, direttore del Centro e agli altri collaboratori e ai fruitori del Cip di Serra Rifusa, che per l’occasione avrà modo di divertarsi con la presenza della compagnia ”Inscenando”. A Carnevale la testa al gioco o ” la cap o sciuc” come si dice in dialetto materano.