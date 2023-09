Capodanno a Matera in piazza Vittorio Veneto. Nel 2025…chissà?

Ce l’hanno chiesto in tanti e così abbiamo rivolto la domanda al sindaco Domenico Bennardi e all’assessora al turismo del Comune di Matera, Tiziana D’Oppido, prima della conferenza stampa di presentazione del presepe vivente nei Sassi 2023. ” E se arrivassero proposte – abbiamo chiesto loro- per tenere uno spettacolo di Capodanno in piazza Vittorio Veneto, ci sarebbe la possibilità?” . Il sindaco ha risposto che, quest’anno, dall’Immacolata all’anno nuovo ci saranno, come di consueto, mercatini e altri eventi di animazione, come emerso dai bandi sugli eventi che l’Amministrazione espleta per tempo. ” Valuteremo -ha precisato Bennardi-le proposte che arriveranno per Capodanno e decideremo di conseguenza, trovando gli spazi dove farlo”. Niente piazza Vittorio Veneto, pertanto, che in passato (Capodanno Rai compreso) ha ospitato, con cittadini e turisti, il saluto all’anno nuovo in musica o con altre forme di spettacolo. Certo le proposte avrebbero una valenza e un appeal diverso se qualcuno dovesse proporre cantanti, gruppi o spettacoli di livello nazionale o internazionale, in piazza e con la prossimità dei rioni Sassi, che portano valore aggiunto per salutare l’anno che verrà. Occorre pensarci e magari riservando, in futuro, alla città, quella opportunità per la fine dell’anno. Del resto in centro c’è possibilità per ospitare, in quei giorni, le attività natalizie tradizionali anche in piazza San Giovanni , San Francesco d’Assisi, via Ridola , via La Vista , via Don Minzoni. Matera, città turistica, non deve pregiudicarsi -del resto- la possibilità di avere il suo Capodanno in piazza.