Capodanno a Matera. Attesa per Coez (prove alle 18.00) e per band e dj non stop

Palco e impianti operativi in piazza Vittorio a Veneto per la lunga notte di Capodanno organizzata a Matera dall’Amministrazione comunale, con l’attesa di concittadini e turisti che potranno assistere in sicurezza allo spettacolo e al brindisi di fine anno con le modalità comunicate anzitempo https://giornalemio.it/eventi/capodanno-2026-in-piazza-a-matera-non-solo-coez-programma-della-serata-e-le-istruzioni-per-accesso/. Suono, luci e strumentisti ci hanno dato dentro e abbiamo avuto di incrociare in piazza alcune fans di Coez( le prove sono previste per le 18.00) che con lo smartphone alla mano hanno cominciato a cantare le sue canzoni come ” La tua canzone”, ”E’ sempre bello”, ”Occhi rossi”. Le temperature sono calate e per scaldarsi occorrerà cantare, saltare, ma senza eccessi. Buon divertimento e buon anno. Capodanno live a partire dalle 21.00 con Nancy Elettrico, Rocksy Band, Bobo Sind, Preso Blu Subsonica Tribute, il dj set di Radio Norba. A Mezzanotte Coez Live fino all’1.30 e a seguire dj set con dj Skrezio con Domenico Amore Entertainment.

