Canti, cunti e lotte domenica 10 maggio ad Altamura

Continua a riservare appuntamenti interessanti il cartellone della Liberazione che si concluderà il 2 giugno ad Altamura https://www.facebook.com/giornalemio.it/posts/libert%C3%A0-pacelavoro-costituzionead-altamura-25-aprile-sempre-fino-al-2-giugnodavv/997134835971942/. Domenica 10 maggio presso il Liberhub, in via dei Martiri 1799, alle 19.30, è in programma ” Terre delle arance.Canti, cunti e lotte’ con testo, drammaturgia e voce di Marco Bileddo, voce e chitarra di Mariapia Gnurlantino e spazio alle ”lontane voci” di quanti hanno dato la vita per legalità,pace e libertà: Ignazio Buttitta, Peppino Impastato, Giovani Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri. E’ una produzione Teatro Pat il collaborazione con 25 aprile sempre, Anpi sezione di Altamura e Auser aps Altamura.