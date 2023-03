Campanialleva Expo 2023, con il direttore e tanti allevatori lucani

Si è svolta questa mattina a Benevento la conferenza stampa di presentazione di quella che si prepara ad essere la più grande manifestazione fieristica del sud Italia di settore, Campanialleva Expo 2023, alla sua prima edizione e che si svolgerà dal 14 al 16 aprile al Cecas di Benevento. E’ significativo che sia stata ideata e messa in campo da una Associazione allevatori (Campania-Molise) emersa da un lungo periodo di commissariamento e che proprio nel pieno della pandemia ha faticosamente iniziato a rimettere in sesto la sua ordinaria governance, con nuovi organismi eletti (il Presidente è Davide Mincozzi), grazie al meticoloso e competente lavoro di direzione affidato dall’AIA nazionale al lucano Augusto Calbi, già ampiamente sperimentato ed apprezzato nei numerosi anni da direttore dell’ARA di Basilicata. Alla manifestazione -a cui parteciperanno allevatori da 9 regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia e 15 dall’isola di Malta- si annuncia numerosissima anche la presenza degli allevatori lucani. Ma il ricco programma prevede “Non solo esposizione di animali.” Infatti, si spiega: “Oltre alla maxi stalla di 15 mila metri quadrati con più di 600 capi per 140 razze, Campanialleva Expo 2023″ si specifica in una nota degli organizzatori- ospiterà dal 14 al 16 aprile al Cecas di Benevento altri 10 mila mq fieristici, con importanti aziende della multifunzionalità agricola: dai mezzi tecnici ai servizi, una sala per workshop e convegni, e una grande aree food dedicata esclusivamente al food a km zero. Si confermano quindi le previsioni di grandi numeri per la prima edizione della più grande fiera zootecnica del Sud Italia, organizzata dall’AACM – Associazione Allevatori Campania Molise, che avrà l’onore di ospitare la 36° Mostra Nazionale Bovini di razza Marchigiana, la 17° Mostra Nazionale Bovini di razza Podolica, la Mostra Interregionale Bovini di razza Pezzata Rossa Italiana, la Mostra Avicola regionale, l’esposizione del Cavallo Agricolo Italiano TPR e delle razze equine campane e molisane: Napoletano, Persano, Salernitano e Pentro, l’esposizione Canina e l’esposizione “Il Mondo dell’Allevamento Custode”. Gli allevatori arrivano da 9 regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, oltre ad una delegazione di 15 allevatori dell’isola di Malta.”

Il programma -come dicevamo- è stato presentato questa mattina presso il Caffè Le Streghe, nel cortile dello storico Palazzo Paolo V di Benevento, con una conferenza stampa moderata dal responsabile comunicazione di Campanialleva Expo 2023, Nicola De Ieso, che si è aperta con la illustrazione delle motivazioni della fiera e la descrizione delle mostre, a cura del direttore di AACM Augusto Calbi, seguito dai saluti degli assessori al turismo e alle attività produttive Attilio Cappa e Luigi Ambrosone, di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Nino Lombardi, presidente della Provincia Benevento, Gennarino Masiello, presidente del Cecas, e di Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura. Ha chiuso l’incontro Davide Minicozzi, presidente dell’Associazione Allevatori Campania Molise, che ha evidenziato il corposo calendario di convegni e workshop, a conferma della grande rete di relazioni istituzionali e collaborazioni che Campanialleva ha messo in piedi: dalle Università all’Unpli, dagli Enti locali alle associazioni culturali. Prevista anche la visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Una particolare attenzione -si spiega ancora nella nota- nell’organizzazione dell’evento è stata dedicata alla creazione di uno stretto legame con la città di Benevento, culla di una millenaria tradizione zootecnica, come dimostra uno dei monumenti simbolo, il cosiddetto “Bue Apis”, che in realtà è il Sacro Toro egiziano del Tempio di Iside, scolpito nel granito rosso di Assuan. Una riscoperta storica a cui sarà dedicato uno spazio espositivo a cura della fondazione Terre Magiche Sannite. Campanialleva, grazie alla collaborazione con il Comune di Benevento, sarà collegata alla città attraverso una speciale navetta gratuita del servizio pubblico, da 100 posti, che farà la spola tra piazza Risorgimento e la fiera nei tre giorni dalle ore 9 alle 22 ogni mezz’ora. Una novità importante per rendere più agevole il raggiungimento della fiera, che allo stesso tempo consentirà ai visitatori di fare un salto nel centro storico della città, grazie alle esperienze guidate proposte dall’agenzia Rotolando verso Sud.

Non sarà una fiera solo per addetti ai lavori, ma un grande laboratorio di contaminazioni culturali. Per le scuole saranno a disposizione le Zoo Guide dell’AACM, che accompagneranno gli alunni alla scoperta della biodiversità italiana. Nell’area food si alterneranno momenti di intrattenimento, con una ricca proposta di generi, dalla musica country alla fisarmonica del maestro Feleppa, dal contest Rumore Bim Festival dedicato a Raffaella Carrà alla straordinaria esibizione di danza “La Dannazione del Sabba”, a cura della Compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello, incentrato sulla figura della janara, la strega, e al suo potere ammaliatore. Faranno tappa alla fiera anche i 150 motociclisti del Moto Club Legio Linteata, a bordo di Harley-Davidson, per la decima edizione della Red Sausage Run.

SINTESI PROGRAMMA

VENERDI 14 APRILE

ore 10.30, taglio del nastro e inaugurazione

con benedizione del Vescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca

ore 12.00, CERIMONIA DI APERTURA

a cura dell’Associazione Allevatori Campania Molise

ore 16:00 – workshop DDL “NO CIBO SINTETICO”

a cura di Coldiretti Campania

ore 17:00 – workshop INFOPAC 2023

a cura di Coldiretti Giovani Impresa Campania

ore 19.00 – workshop UNIVERSITA’, RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE

(Unimol – Unisannio – Unina Dip. Agraria – Unina Dip. Veterinaria)

dalle 10 alle 18

Gare di valutazione morfologica con gli esperti di razza e gli studenti degli Istituti Agrari e delle Università, a cura di ANABIC, ANAPRI, ANAS, ANAREAI, ANACAITPR, ANCI

ore 14:00

La fisarmonica del maestro Flavio Feleppa

ore 14 – 22

Animazione in area Food

SABATO 15 APRILE

ore 11.00, workshop “ALLEVAMENTO CUSTODE: il valore della biodiversità”

a cura dell’Associazione Allevatori Campania Molise

ore 12:00, arrivo Harley-Davidson del Moto Club Legio Linteata

ore 13:00, workshop “LA RAZZA SUINA CASERTANA – salvaguardia e valorizzazione della risorsa genetica”

a cura di ANAS

ore 15.00, workshop “ZOOTECNIA DI PRECISIONE E CONSULENZA SPECIALISTICA: impatto della nuova PAC sugli allevamenti” – a cura di CIA Campania

ore 18:00, convegno “BIODIVERSITA’, SOSTENIBILITA’ E BENESSERE ANIMALE: opportunità di sviluppo per il territorio”

a cura di AIA – Associazione Italiana Allevatori

ore 10 – 18

Dimostrazioni attitudinali dei cani antidroga e da soccorso

a cura di ENCI

ore 10-15

animazione BALLO COUNTRY a cura di Country Zone Salerno

ore 15-20

RUMORE BIM FESTIVAL – contest nazionale

ore 21:00

esibizione di danza “DAMNATIO SABBATI” – STREGHE E SABBA TRA MITO E LEGGENDE

a cura di Compagnia Balletto di Benevento e Terre Magiche Sannite

DOMENICA 16 APRILE

ore 11:00 – workshop “Selezione ed innovazione delle razze autoctone italiane: per costruire il futuro”, a cura di ANABIC

ore 12:00 – workshop “La selezione della pezzata rossa italiana finalizzata alla efficienza alimentare e alla riduzione dell’impatto ambientale”

a cura di ANAPRI

ore 13:00 – workshop “Rifiuti zootecnici: opportunità per energia e agricoltura”

a cura di Asia Benevento

ore 10 – 13.30

Esposizione regionale Canina

a cura di ENCI

ore 14:30 – 16:30

Best in show (sfilata dei cani campioni)

a cura di ENCI

ore 15 – 17

Premiazioni dei campioni nelle Mostre Nazionali, Interregionali e Regionali

a cura di ANABIC, ANAPRI, ANAS, ANAREAI, ANACAITPR, ANCI

ore 14 – 22

spettacoli/animazione

*Il Programma sarà ulteriormente arricchito nei prossimi giorni.