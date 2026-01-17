Campanaccio a San Mauro Forte con i ”suoni” della tradizione

E se ci aggiungete che finalmente la strada di accesso al paese è stata sistemata, come si era impegnata a fare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Savino, la partecipazione all’appuntamento più atteso dai compaesani, dai giovani sanmauresi che tornano per l’occasione non può che divertire e far divertire.



Ne abbiamo avuto conferma sul campo con una ”squadra” di suonatori che ha fatto i capelli bianchi o li ha persi e che ogni anno, con il capo…mandria Pierino Grassano, si ritrova per percorrere le strade di un paese di circa 1200 anime. Ma che tra il 16 e il 17 triplica le presenze, come dimostra la sosta di camper al campo di calcio e di quanti pernottamento nelle abitazioni del cuore antico. E così Vito, Giovanni, Mario,Franco, Roberto, Carlo, Leonardo, Margherita, Paola per citarne alcuni partono all’unisono in fila per tre, agitando ritmicamente quei campanacci di rame o in metallo tenuti al collo da una robusta cintura di cuoio. La gente si affaccia, filma e posta i video sul web, i gruppi di suonatori composti da uomini e donne come il nostro si incrociano, si scambiano saluti e riempiono di suoni le strade che portano a cantine, abitazioni, case palazziate, a piazza Caduti per la Patria dove è la torre normanna illuminata da una ‘fantasia’ luminosa policroma , insieme alla chiesa madre e alle sculture dell’esercito di Max Papeschi .



E in quel luogo di incontro, che è la storia e la memoria del paese ( tra queste la rivolta contadina del 1940 contro il fascismo, scatenata da errate e salate cartelle esattoriali sui contributi agrari ricordata da Ulderico Pesce) abbiamo trovato la bottega all’aperto di un fabbro, pronto a forgiare campanacci e altri attrezzi. E’ quella di Mario Valenzano da Albano di Lucania (Potenza) che ci ricorda la figura tenace e silenziosa del sanmaurese Mest Rocc Giammetta,che ha contributo a tenere viva la lavorazione dei campanacci e di altri manufatti, portati con fierezza dai compaesani. Suoni e abbigliamento tradizionale: baschi, cappelli a falda, mantelle e zimarre, che ricordano quelli di mandriani e contadine.



Segni e simboli del passato da mantenere nel solco di quella accoglienza che a San Mauro Forte,San Mauritz come la chiamavano amichevolmente in compaesani, è visibile anche a tavola. Così ci si ritrova in cantina, in campagna per una grigliata di carni, preceduta da assaggi di salumi, formaggi,piatti poveri della mietitura con patate, pomodori, peperoni, cipolle condite con olio d’oliva, la rafanata a base di uova,patate, formaggio pecorino, rafano grattugiato(un ortaggio dalla radice piccante),olio, sale e pepe, bruschette e vino naturalmente.E Pierino ci ha aggiunto anche una forchettata di spaghetti con olio, aglio e peperoncino… che rafforza amicizie tra ospiti delle province di Matera e Potenza.



Goliardia,accoglienza con tanti momenti dedicati alla musica imbracciando la chitarra per cantare successi ”identitari” di tante passioni del passato, tra politica come ha fatto Vito tra sezione(quella del Pci sanmaurese), piazza, radio private e amore per l’altra metà del cielo con tanto ”Coreee…” Cuore che continua a battere forte come i campanacci e come le tante canzoni cantate all’unisono con i commensali: dalla Locomotiva di Guccini ad Azzurro di Celentano, da Bella Ciao a Io Vagabondo dei Nomadi, da Bocca di Rosa di De Andrè a Contessa di Pietrangeli.

E sabato 17 con tante squadre di ieri e di oggi, pronte a sfilare, prima e dopo il concerto di Enzo Avitabile con i bottari. San Mauro Forte vi attende anche dopo, con l’accoglienza e la semplicità di sempre. E se vorrete prender casa qui, porte aperte e munitevi di campanaccio…

